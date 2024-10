Arriva l’Estate di San Martino: le previsioni meteo del weekend

Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo tra piogge e temperature anomale

L’Italia si trova ancora una volta a fare i conti con il maltempo, che persiste su gran parte del territorio nazionale. Le previsioni meteo indicano piogge sparse che interessano il Centro e il Nord-Est, per poi spostarsi verso il Nord-Ovest. Tuttavia, una svolta è attesa per domenica con un ritorno del bel tempo quasi ovunque.

Nelle prossime ore, l’attenzione è rivolta a fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma anche verso qualche rovescio intenso nelle regioni adriatiche. Nonostante ciò, un miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto principalmente al Sud Italia.

Le temperature continuano a sorprendere per essere notevolmente elevate rispetto alla media del periodo. Con quasi due mesi al Natale, si registrano ancora notti tropicali in diverse città italiane. Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria segnalano 21°C durante la notte; valori simili si riscontrano anche nel Centro Italia.

Venerdì 25 Ottobre: Un Anticipo d’Estate

Il caldo anomalo non è l’unico protagonista di questa fase climatica; infatti, il maltempo colpirà soprattutto il Nord-Ovest e le regioni centrali tirreniche con piogge moderate. La situazione dei terreni saturati e dei fiumi in piena rende ogni nuova precipitazione potenzialmente critica.

Il weekend vedrà due scenari meteorologici importanti e contrapposti: da un lato persiste il rischio alluvioni al Nord-Ovest a causa delle nuove piogge attese; dall’altro lato si prevede tempo soleggiato al Centro-Sud dell’Italia.

Con l’arrivo della domenica 27 ottobre e il ritorno all’ora solare ci aspettiamo tramonti anticipati ma ricchi di sole soprattutto al Centro-Sud dell’Italia. Al Nord invece continueranno le precipitazioni specie nella parte occidentale del territorio.

Le buone notizie non mancano: la prossima settimana promette un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la penisola grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che porterà con sé l’Estate di San Martino in anticipo.

Tuttavia bisogna considerare che l’alta pressione durante i mesi autunnali può comportare anche la persistenza di nubi basse, foschie e nebbie nelle pianure e nelle valli. Sebbene lungo le coste ed in montagna prevalga il sole così come nel Sud Italia; altrove non dovremmo sorprenderci se ci saranno giornate più grigie ed umide.

In dettaglio:

Venerdì 25: Maltempo marcato sulle regioni nord-occidentali ed alcune aree central-tirreniche.

Sabato 26: Persistono le piogge intense specialmente al Nord-Ovest.

La tendenza indica quindi una domenica ancora piovosa in particolare al Nord ed in Sardegna ma promette una ripresa generale nei giorni successivi grazie all’avvicinarsi dell’Estate di San Martino.