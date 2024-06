Weekend al Lago di Bolsena, cosa vedere e cosa fare

Se state pensando di trascorrere un weekend al Lago di Bolsena ecco alcune idee su cosa fare e cosa vedere nei dintorni.

Il lago di Bolsena è un luogo incantevole e suggestivo, ideale per trascorrere una piacevole vacanza immersi nella natura. Si tratta di un lago di origine vulcanica, il più grande lago vulcanico in Italia, si trova infatti all’interno di un cratere ormai spento ed è coronato dai Monti Volsini.

Le isole che troviamo al suo interno, infatti, cioè l’isola Bisentina e l’isola Martana, non sono altro che due coni vulcanici che affiorano dalle acque e che rappresentano, oltre che un habitat naturale ricco di biodiversità, anche un’attrattiva turistica per i monumenti che vi si trovano.

La caratteristica principale del Lago di Bolsena, che si trova in Lazio, in provincia di Viterbo, e che confina con Umbria e Toscana, è di essere uno specchio d’acqua limpida attorniato da una natura rigogliosa, dove regna la pace e la tranquillità e dove è possibile visitare pittoreschi borghi e paesini dalla storia antica. E c’è da dire che in queste zone si mangia molto bene! Andiamo dunque a vedere cosa fare e cosa vedere in un weekend sul Lago di Bolsena.

Cosa vedere e cosa fare sul Lago di Bolsena durante un weekend

In provincia di Viterbo ci sono luoghi naturali bellissimi da visitare. E possiamo mettere Bolsena tra i più suggestivi laghi del Centro Italia in cui poter trascorrere una vacanza rilassante, anche se solo per un weekend.

Le cose da fare sul Lago di Bolsena e nei dintorni in un weekend sono tante, per cui si tratta di una meta adatta sia a chi vuole godere della natura e cerca un po’ di tranquillità e relax, sia a chi vuole andare alla scoperta della cultura e delle tradizioni dei paesi circostanti.

Per gli amanti della natura: intorno al Lago di Bolsena potete fare delle escursioni lungo il perimetro, per poi fermarvi sulla riva.Ad esempio potete fare una nuotata, dato che le acque del Lago di Bolsena sono cristalline e sono ideali per fare il bagno.

Per scoprire le isole del lago di Bolsena, Bisentina e Martana, potete fare una gita in barca partendo dal porto di Bolsena. La stessa cittadina è molto pittoresca da visitare, da non perdere la Cattedrale di S. Cristina.

In estate a Bolsena potrete ammirare la fioritura delle ortensie che dominano i giardini urbani ricchi di piante, fiori e alberi. A fine giugno si tiene pure il Festival delle Ortensie.

In località Poggio Moscini sono interessanti da vedere gli scavi archeologici con i resti della città di Volsinii, fondata dagli etruschi ma poi distrutta e riedificata dai romani. L’area archeologica offre scorci panoramici sul sottostante lago e sulla vicina Rocca Monaldeschi che ospita il Museo Territoriale.

Intorno al Lago di Bolsena potete visitare altri bellissimi paesi come Capodimonte, dove potete ammirare la Rocca Farnese, Montefiascone, nota per il buon vino, Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli d’Italia, e Marta. Se poi volete salire in collina vi aspettano Grotte di Castro, San Antonio e Gradoli.