Ecco quali sono i nuovi Borghi più belli d’Italia: le new entry del 2023 nella lista dei piccoli centri d’eccellenza. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La lista dei Borghi più belli d’Italia, associazione che riunisce i piccoli centri storici ben conservati che offrono un turismo di qualità, si arricchisce con ben 14 nuovi ingressi a inizio 2023. Un incremento importante che testimonia il pregio e il valore dei borghi italiani.

Almeno una volta all’anno, ma anche due volte in alcune edizioni, l’elenco dei Borghi più belli d’Italia vede aumentare i suoi iscritti. Le new entry sono il segnale di una cura sempre più attenta al recupero e alla valorizzazione dei piccoli centri storici e del loro vasto patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Un tesoro da custodire e promuovere.

Di seguito, vi segnaliamo i 14 nuovi Borghi più belli d’Italia. Ecco quali sono, tutto quello che bisogna sapere.

I nuovi Borghi più belli d’Italia: le new entry del 2023

I nuovi Borghi più belli d’Italia, entrati a far parte dell’omonima Associazione a inizio 2023, sono ben 14, si trovano in 12 regioni italiane, al Nord, al Centro e al Sud Italia, anche nelle isole. . Si tratta di quei piccoli centri che hanno mantenuto intatto il loro patrimonio architettonico, che conservano con cura la loro storia, arte e cultura, inseriti in contesti di pregio naturalistico e paesaggistico e volti a un turismo di qualità.

Con i nuovi premiati, salgono a a 348 i comuni certificati come Borghi più belli d’Italia.

Per entrare nell’elenco occorre rispettare i 72 parametri richiesti nella scheda di valutazione. Ogni anno, gli esperti dell’Associazione visitano borghi in tutta Italia, premiando con il riconoscimento di Borghi più belli quelli che soddisfano i requisiti richiesti.

Nel 2022 sono stati visitati 36 borghi in tutto il Paese, di questi sono 14 quelli che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento.

Si tratta di “un risultato importante per questi Comuni che potranno così usufruire della importante macchina promozionale dell’associazione che li aiuterà, sicuramente, a migliorare la loro visibilità nel mercato turistico nazionale e internazionale con beneficio per tutte la comunità borghigiane che, insieme alle amministrazioni comunali, dovranno impegnarsi a migliorare le condizioni di vita all’interno del Borgo e il sistema di accoglienza e ospitalità per turisti e visitatori”, ha spiegato Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione.

Le regioni premiate

Come abbiamo detto, i 14 nuovi Borghi più belli d’Italia si trovano in 12 regioni italiane. Sono due in Piemonte, due in Trentino, poi uno in ciascuna delle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna.

Diversi tra i borghi premiati li avevamo già segnalati come borghi da visitare nei vostri viaggi in Italia. Tra questi c’è Ossana, incantevole borgo medievale di montagna, in provincia di Trento, già famoso per i suoi 1000 presepi, premiato tra i “I cieli più belli d’Italia” da Astronomitaly, per la migliore migliore visibilità del cielo notturno, e premiato negli scorsi anni anche come borgo più green d’Italia. L’Associazione Borghi più belli d’Italia, dunque, ha scelto bene.

Tra gli altri, segnaliamo anche Bagno di Romagna, importante località termale, immersa nella natura spettacolare del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Mentre a Tempio Pausania, in Sardegna, oltre ad ammirare un bellissimo centro storico di edifici in pietra trovate anche una delle 50 migliori pizzerie d’Italia, secondo l’ultima classifica di 50 Top Pizza.

I 14 nuovi entrati a gennaio 2023

Ecco le 14 new entry nell’associazione I Borghi più belli d’Italia, da Nord a Sud.

Castagnole delle Lanze (Asti), Piemonte

(Asti), Piemonte Guarene (Cuneo), Piemonte

(Cuneo), Piemonte Golferenzo (Pavia), Lombardia

(Pavia), Lombardia Ossana (Trento), Trentino

(Trento), Trentino Borgo Valsugana (Trento), Trentino

(Trento), Trentino Malcesine (Verona), Veneto

(Verona), Veneto Celle Ligure (Savona), Liguria

(Savona), Liguria Borgo di San Donato in Poggio (nel comune di Barberino Tavernelle – Firenze), Toscana

(nel comune di Barberino Tavernelle – Firenze), Toscana Bagno di Romagna (Forlì Cesena), Emilia Romagna

(Forlì Cesena), Emilia Romagna Stroncone (Terni), Umbria

(Terni), Umbria Ronciglione (Viterbo), Lazio

(Viterbo), Lazio Badolato (Cosenza), Calabria

(Cosenza), Calabria Sammichele di Bari (Bari), Puglia

(Bari), Puglia Tempio Pausania (Sassari), Sardegna

Per ulteriori informazioni: borghipiubelliditalia.it/2023/01/13/14-nuovi-borghi-entrano-nell-associazione