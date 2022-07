Proposte di viaggio per le Marche low cost: 3 mete al mare dove spendere poco. Ecco dove andare, tutte le informazioni utili da non perdere.

Aumentano i prezzi ma non volete rinunciare alla vacanza al mare. Siete nel posto giusto! Qui vi segnaliamo le località balneari dove fare una bella vacanza spendendo poco. Vi segnaliamo 3 mete di mare low cost nelle Marche.

La regione ha tantissimo da offrire: mare, collina, montagna, lago, boschi e sentieri per passeggiate, città d’arte, borghi storici, castelli, ville e santuari. Non mancano nemmeno le aree archeologiche.

Se per voi la vacanza al mare è irrinunciabile, vi portiamo in tre località balneari delle Marche dove spendere poco. Si tratta di tre mete minori e meno conosciute ma che offrono tutto ai turisti e soprattutto sono vicine alle località più famose, ma più costose, che potete raggiungere facilmente. Ecco dove andare.

Marche low cost: 3 mete al mare dove spendere poco

Vi portiamo alla scoperta di 3 mete al mare delle Marche dove trascorrere una bella vacanza low cost. Tutte sono raggiungibili con il treno.

Marotta (Pesaro Urbino)

Marotta è una tranquilla località della provincia di Pesaro e Urbino cresciuta negli anni con il turismo balenare, tra le più famose Fano e Senigallia. La spiaggia non è molto ampia ed è formata per lo più di sassi ma è ben servita e offre un mare pulito e azzurro, tanto da meritare la Bandiera Blu e anche Bandiera Verde alle spiagge per bambini.

Il suo punto di forza è la cucina. Qui trovate tanti ristoranti e locali, anche sulla spiaggia, che preparano ottimi piatti di pesce e servono pizze e piadine buonissime. La passeggiata dietro al lungo mare propone mercatini e negozi per lo shopping. In più Senigallia e Fano sono rispettivamente a soli 5 e 10 minuti di viaggio con il treno regionale.

Marotta è frazione del comune di Mondolfo, centro abitato che sorge sulle colline dell’immediato entroterra, eletto tra i Borghi più belli d’Italia.

Pedaso (Fermo)

Scendendo molto più a sud lungo la costa marchigiana una località balneare economica e strategica è Pedaso, in provincia di Fermo. Anche qui non la spiaggia non è molto grande ed è formata da ghiaia e sassolini. Frequentata perlopiù dai residenti e per questo più economica. La zona comunque servita da campeggi, bar e ristoranti. Si trova a nord della Riviera delle Palme che potete raggiungere anche in bicicletta percorrendo la lunga pista ciclopedonale che arriva fino a San Benedetto del Tronto.

A Pedaso c’è l’uscita dell’autostrada A14, e fuori dallo svincolo dell’autostrada parte la strada provinciale 238 della Valdaso che in meno di un’ora porta fino ai bellissimi borghi montani dei Sibillini. Potete unire alla vacanza di mare quella di montagna.

Anche la spiaggia di Pedaso ha confermato la Bandiera Blu 2022.

Porto Recanati (Macerata)

La spiaggia di Porto Recanati si trova in provincia di Macerata al confine con quella di Ancona, a sud del promontorio del Monte Conero che si ammira in lontananza. È la soluzione ideale se cercate una spiaggia comoda, dotata di servizi e vicina alle meraviglie della Riviera del Conero ma spendendo poco. Proprio quest’anno Porto Recanati ha riottenuto la Bandiera Blu. La spiaggia è ideale anche per le famiglie con bambini e per questo premiata con la Bandiera Verde. L’arenile è un misto di ghiaia e sabbia.

Porto Recanati è dotata di strutture ricettive, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, bar e ristoranti, e anche di aree verdi. Sulle colline sopra la costa sorge la città di Loreto e a pochi chilometri nell’entroterra Recanati, città natale di Giacomo Leopardi. Una posizione perfetta per andare alla scoperta delle colline e dei borghi di questa zona delle Marche.