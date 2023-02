Ecco perché viaggiare a Cuba diventa più facile: la novità da conoscere, con tutte le informazioni utili.

Organizzare un viaggio a Cuba e raggiungere la splendida isola caraibica non è mai stato così facile, grazie alle recenti novità introdotte sulle procedure d’ingresso.

A tutti i viaggiatori in partenza per Cuba era richiesta la compilazione obbligatoria di un modulo cartaceo con tutti i dettagli sul viaggio. Dalla fine di gennaio, il modulo può essere compilato online, prima della partenza, agevolando così le procedure di viaggio.

Ricordiamo che per entrare a Cuba occorre il passaporto con validità residua superiore a sei mesi e anche il visto. Per tutti i viaggiatori, da qualunque Paese provengano. Solitamente, è il tour operator dove si è acquistato il biglietto aereo a occuparsi del visto. In alternativa ci si può recare negli uffici consolari cubani in Italia o nelle agenzie autorizzate.

Di seguito, scopriamo tutti i dettagli sul nuovo modulo da compilare online.

Viaggiare a Cuba diventa più facile: la novità da conoscere

Prima di partire per un viaggio per Cuba è richiesta dalle autorità la compilazione obbligatoria del modulo online chiamato D’Viajeros. Il form online sostituisce il predente modulo cartaceo, rendendo molto più facile viaggiare a Cuba.

Il nuovo modulo è entrato in vigore lo scorso 23 gennaio e una volta compilato va mostrato al personale della compagnia aerea con cui si viaggerà, prima dell’imbarco sul volo.

Come funziona il nuovo modulo online

Nel form online, richiesto per entrare a Cuba, vanno inseriti i dati personali del viaggiatore, gli estremi del passaporto, i piani di viaggio all’arrivo, le informazioni su Covid-19 e le dichiarazioni doganali. Come riporta il sito di viaggi Simpleflying.

Una volta che il modulo è stato completato e inviato, i viaggiatori riceveranno un QR Code, che consentirà di individuare facilmente il modulo all’arrivo.

Il form da compilare prima della partenza per Cuba assomiglia ad altri moduli o autorizzazioni elettroniche di viaggio richieste per l’ingresso in altri Paesi. Come l’ESTA per gli Stati Uniti, l’eTA per il Canada e l‘Electronic Travel Authority per l’Australia e anche per la Nuova Zelanda. Mentre l’Unione Europea richiederà ai viaggiatori extra UE di compilare l’ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Anche il Regno Unito introdurrà una sua autorizzazione elettronica al viaggio.

La differenza è che questi moduli da compilare online prima della partenza sono per i cittadini di Paesi esenti da visto turistico e richiedono il pagamento di una piccola tariffa. Mentre per entrare a Cuba serve comunque il visto, il modulo online è obblgatorio per tutti ed è gratuito.

Le autorità cubane hanno pubblicato un video in spagnolo, ma facilmente intuibile, con tutte le indicazioni su come compilare il modulo online.