Come fare l’Albero di Natale come i VIP?

Ancora non avete fatto l’Albero di Natale? Non avete trovato la giusta ispirazione per realizzare delle decorazioni e degli addobbi? Che ne pensate di guardare quello che fanno le star?

Molti di voi avranno già realizzato l’albero di Natale per questa festività del 2022. Ma se siete ancora alla ricerca di come strutturare in maniera perfetta le vostre decorazioni all’interno di casa ci siamo noi ad aiutarvi.

Se volete prendere spunto dagli alberi di Natale realizzati dai vip, sappiate che abbiamo trovato alcune indicazioni e suggerimenti per realizzare un albero di Natale 2022 non solo di tendenza, ma anche super alla moda. Il tutto seguendo appunto i Trend più popolari sui principali social!

Un Albero di Natale luminosissimo in stile Ferragnez

Il primo suggerimento che vi possiamo dare è quello di fare un po’ come hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez che hanno optato per un abete di grandissime dimensioni, ma il cui punto di forza sono le luminarie. Ogni anno infatti la famiglia Ferragnez opta per un albero di Natale decorato con delle luci a LED smart che rispondono a diversi particolari suoni cambiando colore o modificando addirittura il tipo di sequenza di illuminazione.

Eleganza e tradizione per le decorazioni natalizie

Se invece preferite optare per un albero di Natale nettamente elegante potreste fare come ha fatto Michelle Hunziker che ha optato per un abete decorato con fiocchi e fiori extralarge tutti color oro.

Discorso simile l’ha fatto anche Millie Bobbie Brown, la star protagonista di Stranger Things che, insieme al suo fidanzato Jake Bongiovi, hanno dato vita ad un albero di Natale che è molto classico. Punta tutto su colori come il rosso, l’oro e il verde, utilizzando queste palline super eleganti, ma anche super classiche.

L’albero di Natale “libero” stile Simona Ventura

Se invece state cercando di realizzare un albero di Natale di tendenza e super personalizzato, allora dovreste seguire l’esempio di Simona Ventura. La showgirl ha decorato casa con un albero di Natale bianco, puntando su delle decorazioni blu. Un addobbo natalizio diciamo un po’ non convenzionale e che non tiene neanche in considerazione i trend per le decorazioni dell’albero di Natale per il 2022 che invece puntano molto di più su colori come il rosa antico.

Alla fine, guardando anche a come hanno decorato i loro alberi di Natale i vip, sembra chiaro che l’unica regola sia quella di dare vita a delle decorazioni e degli addobbi che rendano felici voi e le persone che mi stanno attorno.