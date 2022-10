Tendenze Natale 2022: di che colore fare l’albero? E come addobbarlo?

Siete curiosi di sapere che colore si usa per l’Albero di Natale e quali sono le tendenze generali per gli addobbi?

Addio amici Grinch, quest’anno le tendenze di Natale 2022 parlano chiaro: bisognerà puntare all’amore più grande e potente che ci sia e comunicarlo con addobbi e albero! Ma non solo!

Chiaramente ormai anche decorare l’Albero di Natale andrebbe fatto secondo alcune linee guida, colori e particolari decorazioni e noi siamo qui pronti per svelarvi tutto! Siete pronti a scoprire tutte le mode i must have per questa stagione natalizia in arrivo?

Che colore si usa quest’anno per l’albero di Natale?

Come vanno di moda quest’anno gli alberi di Natale? Tenetevi forte perché sebbene l’abete sia la tipologia di piante prescelta e immutabile, ci sono dei trend da seguire sia nella scelta che nelle decorazioni. Sembra che la tendenza Natale 2022 sia di addobbare tutto con il colore rosa. Non fluo, un rosa pastello tenue, delicato e caldo come tutto il clima natalizio. Il motivo? Difficile capire l’origine di questa voglia, anche se i più addetti al settore sostengono sia per dare ulteriore forza e vigore al messaggio della fluidità e della parità di genere.

Chiaramente però il colore per l’albero di Natale è sempre verde, sia chiaro. Meglio se intenso e profondo. Le decorazioni, se non volete seguire la scia del rosa, potete chiaramente farle più classiche. Rosso e oro sono i colori tipici delle festività natalizie e un albero così decorato è sempre molto elegante.

Albero di Natale vero o finto? Cosa è meglio fare?

Sul tema dell’albero vero o finto il mondo si divide. Siamo chiaramente in un’epoca in cui il tema della sostenibilità, del mondo green e dell’ecologia è più che sentito. Quindi, di impatto, verrebbe da dire che la plastica non è assolutamente la scelta giusta. Allo stesso modo però prendere un albero di Natale vero diventa una scelta sostenibile se avete poi modo, finite le feste, di piantarlo da qualche parte. Altrimenti un abete finto che riutilizzate più e più volte, anno dopo anno, potrebbe essere comunque una scelta rispettosa dell’ambiente.

Come addobbare l’albero?

Per quanto riguarda le tendenze di Natale 2022 per gli addobbi e le decorazioni sia di casa che dell’Albero torna caldo il tema della sostenibilità. Decidere, ad esempio, di decorare un albero con delle pigne, delle foglie colorate o delle bacche trovate a terra nei boschi potrebbe essere un’idea più che interessante. Dedicarsi poi al decoupage e addobbare l’albero con materiali di riciclo a cui abbiamo dato nuova vita è un’altra tendenza super alla moda!

Le tendenze di Natale 2022 sono quindi piuttosto chiare. Sarà un albero ecologico, decorato in modo green, rispettoso dell’ambiente e – perché no – delle diversità.

(Photo by Roberto Nickson and Thought Catalog on Unsplash)