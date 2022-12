Idee regalo di Natale 2022: Ryanair ha un’offerta pazzesca

Drizzate le antenne amanti dei viaggi perché l’idea regalo proposta da Ryanair non è solo ghiottissima. È anche low cost e stupefacente.

Trovare il giusto regalo di Natale per chi ama viaggiare non è mai semplicissimo. Ci sono tante idee magari, ma viene meno il budget. Oppure ci sono anche delle disponibilità economiche importanti, ma mancano le idee.

Siete pronti a lasciare qualcuna delle persone che amate senza parole durante queste festività? Bene, allora dovete assolutamente scoprire cosa ha pensato di fare Ryanair.

Il buono regalo Ryanair per Natale 2022

L’idea regalo per Natale 2022 di Ryanair è semplice, ma molto efficace. Un buono regalo con oltre 200 destinazioni tra cui scegliere perfetto come pensiero per chi ama viaggiare. Se avete un amico, un parente o un fidanzato|a che adora partire alla scoperta di nuovi luoghi, paesaggi e popolazioni, questo è il regalo perfetto.

Ma non solo è perfetto per chi lo riceve. Questo regalo è pazzesco anche per chi lo fa. Infatti se decidete di acquistarlo potete fare tutto da casa, comodamente, con un paio di click. E infatti lo slogan di Ryanair parla chiaro: “Evita la frenesia del Natale e ordina i tuoi regali oggi stesso”. Potete spedirlo via e-mail, oppure fare un Buono Regalo fisico che viene spedito con un messaggio personalizzato direttamente a casa della persona che desiderate.

Quanto costa?

Ok, tutto molto bello direte voi. Ma quanto costa? Anche in questo caso non vi dovete preoccupare di niente perché Ryanair mette a disposizione dei buoni regalo a partire da 25 euro quindi economici e alla portata di tutti.

Ancora una volta Ryanair ha pensato a tutto per questo Natale 2022. Non solo ogni giorno mette a disposizione tanti voli low cost da poter sfruttare comodamente. Ora ha deciso anche di portarsi avanti e mettere a disposizione di tutti delle idee regalo incredibili e bellissime. Ci state pensando?