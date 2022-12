Ecco quali sono i mercatini di Natale più belli d’Europa secondo i TikTokers. Informazioni e curiosità sulle mete top per le vacanze natalizie.

I luoghi da visitare nel periodo natalizio sono infiniti, in Italia e in Europa. Città d’arte, borghi storici, paesini innevati ma anche scintillanti metropoli. Ognuno a Natale si veste di magia, facendoci tornare tutti un po’ bambini.

Dai grandi alberi di Natale ai presepi, dalle vetrine dei negozi ai mercatini nelle piazze. Poi, eventi, spettacoli, degustazioni, concerti e tante attività per tutti, grandi e piccini. Vi abbiamo già proposto diverse mete imperdibili per questo Natale: le città italiane da visitare, i mercatini più belli d’Europa e le città europee con gli alberi di Natale più belli.

Qui vi proponiamo un’altra selezione di mercatini di Natale più belli in Europa ma secondo una classifica molto particolare, quella dei TikTokers, ovvero gli utenti di TikTok. Si tratta dunque di una classifica elaborata soprattutto dai più giovani. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I mercatini di Natale più belli d’Europa secondo i TikTokers

Nel periodo natalizio, dall’inizio dell’Avvento fino a Natale o a Capodanno e in Italia e qualche altro Paese europeo fino all’Epifania, un viaggio a cui non si può rinunciare è la visita ai mercatini di Natale. In tutta Europa ne troviamo ogni anno a migliaia.

L’antica tradizione del mercatino di Natale nasce in Germania, secondo le fonti a Dresda nel 1434, dove nacque il primo Christkindlmarkt, il mercato del Bambino Gesù, qui chiamato anche Striezelmarkt. La tradizione si è poi estesa ai Paesi di lingua tedesca o influenzati dalla cultura tedesca, come l’Alsazia francese. Mentre in epoca più moderna si sono diffusi in tutta Europa. Sebbene anche negli altri Paesi esistessero già delle fiere e dei mercati per il periodo natalizio.

La tradizione del mercatino di Natale alla tedesca, con le casette in legno, i prodotti di artigianato, il vino caldo speziato (vin brulè), i biscotti alla cannella e zenzero, i maglioni e cappelli di lana calda, i giocattoli in legno e tante decorazioni per la casa, si è affermata in modo così importante che in tutta Europa si allestiscono mercatini stupendi. Ognuno con le sue caratteristiche quanto ad addobbi, luminarie, prodotti offerti, festival e spettacoli. Alcuni sono assolutamente meravigliosi e irresistibili.

Tra le tante classifiche sui mercatini natalizi più belli nelle città europee, vi segnaliamo quella degli utenti di TikTik.

La top dei mercatini europei dei TikTokers

Scopriamo i 6 mercatini di Natale più belli d’Europa secondo i TikTokers:

Colmar, Francia Praga, Repubblica Ceca Strasburgo, Francia Tallinn, Estonia Budapest, Ungheria Bruges, Belgio.

Nessuna sorpresa per il primo posto. A Natale la città alsaziana di Colmar si trasforma in un luogo assolutamente magico. Una vera città di Natale. Qui vengono allestiti diversi mercatini, nelle piazze, lungo le vie e sull’acqua dei suoi canali.

Non mancano le affascinanti città dell’Est Europa, come Praga, al secondo posto, Budapest e Tallinn, sospesa tra Oriente e Occidente. Mete di viaggio, tra l’altro, facilmente raggiungibili con voli low cost.

L’altra storica città europea che ogni anno espone uno spettacolare mercatino natalizio è Strasburgo, ancora in Alsazia, di cui è capoluogo. La città, con il suo meraviglioso centro storico medievale, ospita uno dei mercatini di Natale più antichi d’Europa e nella classifica dei TikTokers si posiziona terza.

Chiude al sesto posto la fiamminga Bruges, in Belgio, la capitale delle Fiandre da visitare tutto l’anno e soprattutto a Natale, quando le sue vie e piazze si popolano delle casette dei mercatini e di luminarie romantiche.

Per ulteriori informazioni sulla classifica dei migliori mercatini di Natale secondo gli utenti di TikTok, rimandiamo alla fonte: SchengenVisaInfo.com