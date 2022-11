Le proposte di viaggio imperdibili: visitate queste città per ammirare gli alberi di Natale più belli d’Europa. Tutte le informazioni utili.

Manca giusto un mese a Natale e per i vostri viaggi alla scoperta dei luoghi più belli, dove questa importante festa viene celebrata nel modo più magico e spettacolare, vi segnaliamo le città da visitare in Europa.

Tra capitali e importanti città storiche, in ogni parte d’Europa il Natale è uno spettacolo di luci scintillanti, decorazioni, alberi natalizi, vetrine addobbate, festival, mercatini e villaggi tematici.

Vi abbiamo già segnalato i mercatini di Natale più belli da visitare nel 2022 in Europa, qui invece vi proponiamo le città europee che allestiscono gli alberi di Natale più spettacolari, quelli che vi lasceranno pieni di meraviglia come i bambini. Ecco dove andare.

Visitate queste città per ammirare gli alberi di Natale più belli d’Europa

Dove ammirare gli alberi di Natale più belli d’Europa? Beh, in un sacco di posti. Ogni città, grande o piccola, borgo storico ma anche area naturale allestisce il proprio albero di Natale scintillante. Pensiamo soltanto al grande albero di Natale di Gubbio, da record.

Alcune città in particolare, tuttavia, installano nei loro centri storici degli alberi di Natale spettacolari. Davanti a chiese e palazzi antichi, al centro dei mercatini natalizi, gli alberi addobbati e illuminati sono delle attrazioni a sé stanti, quasi monumentali. Trasformano i luoghi dove sono installati, con la loro grandezza e le luci colorate.

Come per i mercatini di Natale e le stazioni sciistiche, il portale di viaggi European Best Destinations ha stilato una classifica degli alberi di Natale più belli in Europa nel 2022. Qui vi proponiamo la top 10 delle città con gli alberi natalizi più spettacolari da visitare quest’anno a Natale.

Varsavia (Polonia) Londra (Regno Unito) Vienna (Austria) Zagabria (Croazia) Edimburgo (Scozia) Budapest (Ungheria) Praga (Repubblica Ceca) Bruxelles (Belgio) Strasburgo (Francia) Colonia (Germania)

A dominare la classifica delle città con gli alberi di Natale più belli sono quelle dell’Europa orientale e centro-settentrionale. Il primo posto va alla bellissima città di Varsavia con il suo mercatino di Natale nella Città Vecchia e il grande albero di Natale in Piazza del Castello, davanti all’imponete Castello Reale della città. Il calendario degli eventi e del mercatino natalizio va dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Londra è al secondo posto con i suoi ben 15 alberi di Natale disseminati per tutta la città. Il più famoso è quelli Trafalgar Square, il più alto di tutto il Regno Unito. Gli altri scopriteli da soli. Da non perdere, poi, le incredibili decorazioni della facciata del “The Churchill Arms Pub & Restaurant”, a Kensington, con tanti piccoli alberi di Natale illuminati alle finestre e sul tetto dell’edificio.

Al terzo posto troviamo Vienna e non poteva essere diversamente. La capitale d’Austria si trasforma in una vera e propria città di Natale in questo periodo, con tanti bellissimi mercatini allestiti in ogni quartiere. Il mercatino natalizio più grande e importante è quello in Rathausplatz, davanti al maestoso palazzo del municipio dove svetta anche il grande albero di Natale.

Chiude la top 10 degli alberi di Natale più belli nelle città d’Europa quello di Colonia, un abete altissimo, scintillante di luci, che svetta davanti all’imponente cattedrale gotica, al centro del mercatino natalizio.

L’Italia la troviamo fuori dalla top 10, al 16° posto con Roma e il suo grande albero di Natale davanti al Colosseo.

Per la classifica completa e ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito web di European Best Destinations: www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe