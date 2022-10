Come fare l’albero di Natale? Da che cosa bisogna partire?

Ogni anno la stessa storia: prima le luci o le palline? E la location? Ecco le dritte sul come fare l’albero di Natale 2022 al meglio!

Come si suol dire: chi ha tempo non aspetti tempo e anche se manca ancora un po’ di tempo a Natale sono in tanti gli appassionati di questa festività che stanno già pensando a come fare l’albero di Natale.

Ovviamente c’è un periodo natalizio ben preciso e un momento specifico dell’anno in cui, secondo tradizione, andrebbe addobbato l’abete in casa. Ma bisogna anche essere liberi di decorare la propria casa quando e come si vuole!

Come fare l’albero di Natale? Trend e location al primo posto

Per rispondere quindi alla domanda sul come fare l’albero di Natale, la prima cosa che possiamo suggerirvi è quella di controllare i trend e le tendenze natalizie del 2022. Sembra infatti che per quest’anno la tendenza sia quella di utilizzare degli addobbi e delle decorazioni rosa pastello, oppure le classiche rosse e color oro.

Una volta decisi il colore degli addobbi e delle decorazioni, la prima cosa da fare per realizzare un buon albero di Natale è quella di scegliere la location. Una volta identificato il luogo dove vorrete sistemare il vostro albero di Natale è sempre bene aprirlo e magari fagli prendere un pochino di aria. Soprattutto se è stato chiuso in cantina o in garage per tutti i mesi. E adesso entriamo nel vivo!

Tre consigli cruciale da seguire!

Il primo step da fare è quello di inserire le luci. Saranno infatti il componente fondamentale del vostro albero e gli darà luminosità e lucentezza.

Una volta sistemate le luci, e vi consigliamo di partire dall'alto e scendere in senso orario o antiorario fino alla fine dell'albero, accendetele e a questo punto potete procedere con l' aggiunta delle palline o di tutte le altre decorazioni che renderanno il vostro albero unico e speciale.

Se poi siete amanti dei festoni potrete anche pensare di aggiungere i fili argentati, dorati o del colore che preferite in pandan con le palline natalizie per dare un ulteriore tocco di ricchezza al vostro albero di Natale.

Chiaramente questi sono solo dei consigli perché per rispondere alla domanda sul come fare l’albero di Natale bisognerebbe capire le esigenze, i sogni e le tradizioni familiari di ognuno di voi.

Gli step da fare comunque sono questi e l’ordine delle decorazioni affinché il vostro albero sia speciale e realizzato al meglio è proprio questo che vi abbiamo appena raccontato. Per il resto… via libera la fantasia!