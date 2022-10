Tutti gli addobbi di Natale 2022 per chi ama viaggiare

Natale 2022, addobbi e decorazioni a tema viaggi? Siete nel posto giusto! Vediamo insieme come rendere la vostra casa spettacolare nel periodo natalizio in arrivo.

Chi ama viaggiare difficilmente riesce a stare fermo troppo a lungo. Anche durante le vacanze natalizie si cercano offerte e viaggi lastminute da fare per partire. Ma se il 25 dicembre sarete a casa è bene addobbare la vostra sistemazione al meglio, a tema viaggi ovviamente!

Gli addobbi di Natale 2022 a tema viaggio possono sembrare complicati da fare o da realizzare. In realtà non dovete per forza munirvi di colla a caldo e perline. Spesso per portare un po’ di magia a casa per chi ama conoscere luoghi lontani significa anche ricreare in salotto un clima natalizio a tema New York, ad esempio, non vi pare?

Addobbi natalizi 2022: decorazioni fai da te

Se avete un po’ di manualità fare delle decorazioni di Natale 2022 a tema viaggi sarà una passeggiata. Ma i suggerimenti che vi diamo sono facilissimi e perfetti per tutti. Si comincia con la stampa di alcune foto, magari proprio fatte in giro per il mondo a Natale. Basta attaccarle al filo della luce dell’albero di Natale per un addobbo super “viaggioso”. Oppure potete comprare delle palline che ricordano un mappamondo e, ancora realizzare dei piccoli aeroplani di carta e scriverci sopra le mete che volete raggiungere nel nuovo anno!

Decorare casa per Natale 2022 come se foste a Londra o New York

Chi ama il Natale e ha avuto la fortuna di visitare alcune città d’Italia o del mondo durante le festività, sa bene che l’atmosfera diventa magica. Natale a New York, Londra, Parigi o Berlino è sinonimo di luci, colori e allegria. Per portare un po’ di questa magia a casa con gli addobbi di Natale 2022 basta quindi ispirarsi magari alle vetrine di Macy’s, oppure alle luminare di Piccadilly Circus o di Avenue des Champs-Élysées. Ispirandovi a queste realtà siamo certi che riuscirete a portare a casa la magia del Natale come se foste dall’altra parte del mondo!

Addobbare casa per le feste non è mai stato così bello

Gli addobbi di Natale 2022 a tema viaggio, come vedete, sono svariati e rispondono un po’ alle esigenze e necessità di tutti. E voi? Come decorerete casa?