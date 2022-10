Quando iniziano le vacanze di Natale 2022? Quanto durano e quando finiscono

Le vacanze di Natale 2022 quando iniziano, quanto durano e quanto finiscono? Scopriamo tutto in merito per potersi organizzare e partire per le ferie!

Non crediate sia troppo presto! Il Periodo di Natale 2022 inizia quando ce lo si sente nel cuore! E onestamente noi siamo pronti già da mesi! Oggi però vogliamo rispondere a una domanda che si stanno ponendo tutti: quando iniziano le vacanze di Natale 2022?

Per capirci meglio: ciò che interessa agli italiani che hanno figli in questo momento è capire quale giorno finisce la scuola secondo il calendario scolastico 2022-2023, quando ricomincia e quindi calcolare i giorni liberi. Idem per chi lavora: sapere i giorni precisi e sicuri di ferie durante le vacanze natalizie è fondamentale per partire! Vediamolo insieme.

Vacanze di Natale 2022: inizio, fine e durata

Se, come diciamo sempre, il Natale inizia quando uno se lo sento nel cuore e nell’anima, non è lo stesso – purtroppo – per le vacanze. Sapere l’inizio delle vacanze natalizie, la durata e la data di fine, significa potersi organizzare al meglio. Sia per il relax, che per un’eventuale partenza verso una meta europea dove trascorrere le feste.

Se dovete aspettare la fine della scuola non ci sono ottime notizie. Le vacanze di Natale 2022 secondo il calendario scolastico iniziano sabato 24 dicembre e finiscono al 7 gennaio 2023 (compresi). Insomma, pochi ponti, si va da sabato a sabato.

Anche per chi lavora non ci sono molte possibilità utili per Ponti e weekend lunghi data la disposizione di questi giorni di vacanze di Natale 2022. Si aggiunge il sabato, se proprio vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno!

In linea generale però le ferie natalizie, per chi può fermarsi dal lavorare come se fosse a scuola, durano 16 giorni totali. Due settimane di vacanze di Natale, non sono certo poche! E le idee di viaggio per fuggire dal turbinio di parenti, o per raggiungere una destinazione europea sono tantissime!