Entrata gratuita per tutti: questa domenica il divertimento è a costo zero

L’evento da non perdere a entrata gratuita per tutti: ecco cosa fare domenica. Le proposte imperdibili per gli amanti della cultura.

Con il nuovo mese di ottobre arrivano nuove iniziative culturali e tornano quelle periodiche mensili. In questo caso ci riferiamo alla Domenica al Museo, iniziativa di successo introdotta dal Ministero della Cultura (prima dei Beni Culturali) nel 2014.

Con la Domenica al Museo tutti possono entrare gratuitamente nei musei e centri di cultura statali nella prima domenica del mese. Questa volta sarà domenica 2 ottobre.

Una iniziativa che arriva al momento giusto. Quando le giornate cominciano a farsi più fresche, come in questi giorni, non c’è niente di meglio che visitare un bel museo.

Di seguito, tutte le informazioni utili sull’entrata gratuita per tutti domenica prossima in musei, monumenti, biblioteche, archivi, parchi e giardini monumentali dello Stato italiano.

Entrata gratuita per tutti: ecco cosa fare domenica

Siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la Domenica al Museo, con ingresso gratuito per tutti, italiani e turisti stranieri, in tutti i musei, monumenti e centri culturali statali. La domenica gratis al museo sarà il 2 ottobre prossimo. L’occasione per trascorrere una domenica piacevole, all’insegna di cultura, bellezza e anche divertimento. Un’opportunità imperdibile per tutte le famiglie.

Le viste gratuite della Domenica al Museo nei centri di cultura statali si svolgeranno solitamente negli ordinari orari di visita. Saranno le singole istituzioni a comunicare aperture e orari nell’elenco aggiornato in tempo reale sul sito web del Ministero della Cultura. Da consultare per avere conferma della possibilità di visita. Alcune sedi museali, ad esempio, sono visitabili solo su prenotazione. Dunque è bene informarsi in anticipo per non avere brutte sorprese all’ultimo momento.

Come tutti sanno, le restrizioni anti-Covid sono state eliminate da tempo. Nei musei si entra liberamente senza più Green pass né mascherina obbligatoria. Tuttavia, l’uso della mascherina è raccomandato.

I musei da visitare

Da Nord a Sud in Italia sono numerosi i musei, monumenti e centri culturali aperti gratuitamente al pubblico per la Domenica al Museo, nella prima domenica del mese, che sarà il prossimo 2 ottobre.

Tra questi si segnalano i grandi complessi di Roma, come il Parco archeologico del Colosseo e il Foro Romano e Palatino, il Museo e Galleria Borghese, insieme a tanti altri. Fuori Roma, nel Lazio, consigliamo la visita al magnifico complesso di Montecassino, in provincia di Frosinone, e a Villa Lante, a Viterbo, uno dei giardini più belli d’Italia.

A Firenze si entra gratuitamente agli Uffizi e a Milano alla Pinacoteca di Brera, tra gli altri.

Avete, poi, la possibilità di visitare una infinità di aree archeologiche, parchi e giardini monumentali, palazzi storici, archivi, biblioteche e musei nazionali sparsi in tutta Italia. Dovete solo fare la vostra scelta.