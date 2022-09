Accaduto all’aeroporto di Ciampino: scoprono un bagaglio a mano speciale, gli addetti non ci credono. Tutte le informazioni utili.

Le sorprese dalle ispezioni negli aeroporti non mancano mai. Dai controlli dei bagagli e dei passeggeri saltano fuori oggetti di tutti i tipi, leciti e soprattutto illeciti. Il denaro trasportato in contanti illegalmente non è una novità ma il caso accaduto all’aeroporto di Ciampino è veramente sorprendente.

Gli addetti ai controlli dei bagagli all’aeroporto di Ciampino, a Roma, hanno scoperto una quantità impressionante di denaro in contanti all’interno di una valigia.

Il passeggero con il baglio pieno di soldi proveniva da Malta. Ecco che cosa è successo.

Aeroporto di Ciampino, scoprono un bagaglio a mano speciale: gli addetti non ci credono

Durante i controlli all’aeroporto di Ciampino sui passeggeri di un volo proveniente da Malta, gli addetti hanno scoperto circa 80mila euro in contanti all’interno di una valigia appartenente a un passeggero nigeriano di 30 anni. I soldi non erano stati dichiarati.

I finanzieri e gli ispettori dell’Agenzia delle Dogane hanno sospettato subito un riciclaggio di denaro. Anche perché non è la prima volta che vengono fermati passeggeri provenienti da Malta con bagagli pieni di denaro in contante. In circa ottanta controlli effettuati nel 2022, infatti, la Guardia di Finanza ha recuperato circa 1 milione e 300mila euro. Tutti soldi provenienti da Malta.

Il nigeriano 30enne, scoperto per ultimo, si è giustificato spiegando che quel denaro in contante erano i suoi risparmi che gli servivano per vivere in Italia. Era la prima volta che arrivava nel nostro Paese e ha spiegato che sarebbe andato a vivere a Roma. Come riporta Il Corriere della Sera.

Nel frattempo, i finanzieri gli hanno sequestrato il 50% della somma trasportata illecitamente. Il giovane, che non è stato arrestato né fermato ma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà multato.

Intanto le indagini vanno avanti, per accertare da dove provengano gli 80mila euro in contanti e soprattutto la loro destinazione. Del caso è stata informata anche la polizia nigeriana, che collabora alle indagini italiane. Il denaro sequestrato è stato messo a disposizione del Ministero delle Finanze.

Infine, ricordiamo il progetto Enac sulla possibile futura chiusura dell’aeroporto di Ciampino.