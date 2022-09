Festeggiare il Natale con un viaggio avventura: le mete più gettonate

Con l’arrivo delle festività natalizie, si inizia a riflettere su come trascorrere il periodo più bello e magico dell’anno. C’è chi vuole rilassarsi e staccare un po’ la mente dalla solita routine o chi vuole, invece, vivere a pieno la tradizione e rimanere a casa in famiglia; non mancano neppure gli amanti del brivido e dell’adrenalina che, invece, preferiscono optare per un viaggio avventura in qualsiasi parte del mondo. I viaggi avventura a Natale sono una soluzione perfetta per chi vuole vivere un’esperienza unica, ricca di emozione e azione. Safari, escursioni nel deserto e trekking sono solo alcune delle tantissime attività che si propongono ai giovani impavidi desiderosi di lasciarsi trasportare.

Le mete natalizie possono essere infinite: Svizzera, Tunisia, Norvegia. Ci sono anche i viaggi organizzati sto gran tour che propongono tra le destinazioni Mongolia, Islanda, Alaska, Sri Lanka e molti altri luoghi tutti da scoprire. Prima di scegliere, è importante seguire alcune linee guida che informano meglio sulle attività avventurose da poter vivere in alcuni di questi luoghi.

Viaggi avventura: Natale in Mongolia

La Mongolia è un posto insolito per un viaggio natalizio eppure, per chi vuole vivere un viaggio avventura a Natale, questa è una delle soluzioni più gettonate. In Mongolia è possibile visitare la capitale, Ulaanbaatar, ricca di architettura sovietica e cinese. La città, inoltre, ospita anche il Museo di Storia Naturale dove si trovano incredibili fossili di dinosauri. Uno dei reperti più famosi al mondo è la cosiddetta “terribile mano”, con oltre 30 centimetri di artigli. Tra le tante cose, è possibile viaggiare in Uaz, una sorta di camionetta del dopoguerra sovietico utilizzata dai mongoli per muoversi nel deserto, o magari dormire in una gher, la famosa abitazione dei nomadi. Nel Paese non mancano panorami naturali meravigliosi: osservare le stelle nel deserto del Gobi, vedere le Flaming Cliffs e il Lago Bianco sono solo alcune delle attività da fare in Mongolia.

Viaggi avventura: festeggiare il Natale in Sri Lanka

Una delle mete più gettonate durante il periodo natalizio è lo Sri Lanka, in Asia. Questa meta è una destinazione perfetta per chi vuole intraprendere un viaggio avventura a Natale. Si avrà la possibilità, infatti, di vedere templi millenari, foreste tropicali, montagne con piantagioni di thè e moltissime città come Colombo, Negombo, Sigiriya, Galle, Tangalle e altre ancora. Inoltre ad Unduvap Poya, una notte di dicembre, viene festeggiato il Sangamitta, che secondo la leggenda, si riferisce ad una parte del sacro albero indiano che ha dato vita all’albero più antico del mondo.

Viaggi avventura: Natale in Alaska

Festeggiare il Natale in Alaska è probabilmente la soluzione ideale se si amano le nevicate abbondanti. In queste zone durante i mesi di novembre e dicembre, infatti, le vaste foreste si ricoprono di bianco offrendo un panorama mozzafiato unico. Durante le festività natalizie, moltissime città presentano una serie di eventi e festival accomunati dall’amore per il Natale.

Le città costiere dell’Alaska, inoltre, offrono un vasto numero di luoghi e attrazioni invernali: le piccole città dell’isola di Sitka, Ketchikan, Pietroburgo, Juneau, Anchorage, sono tutte destinazioni perfette per gli amanti dell’avventura e del brivido.