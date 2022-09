In Italia c’è una fontana che regala vino gratis sempre: ecco dove si trova!

Dovete sapere che in Italia c’è una fontana che regala vino gratis sempre. Un luogo incredibile e straordinario.

Sembra incredibile eppure esiste, è la fontana da cui sgorga il vino ed è pure gratis. Un luogo singolare che si trova in Italia. Scopriamo di cosa si tratta e dove si trova.

La fontana che offre vino rosso gratuito la troviamo a Caldari o Villa Caldari, una frazione del comune di Ortona, in Abruzzo, situata nell’entroterra della città costiera.

Si tratta di un particolare punto di sosta offerto ai pellegrini che percorrono il Cammino di San Tommaso. L’idea non è nuova ma riprende quella della fontana di vino della cantina Bodegas Irache che si trova in Spagna, lungo il Cammino di Santiago, a sud di Pamplona. Anche questa fontana offre vino gratuitamente. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla fontana italiana.

In Italia c’è una fontana che regala vino gratis sempre

La fontana che offre vino gratis, ed è sempre aperta, è stata inaugurata nell’ottobre del 2016 a Caldari, in Abruzzo. Si tratta della prima fontana di vino in Italia. Almeno quella aperta con regolarità. Altre iniziative simili in Italia, per fontane come Carosino (Taranto), San Floriano del Collio (Gorizia) e Marino (Roma), infatti, riguardano solo attività estemporanee e occasioni particolari.

Caldari o Villa Caldari è una piccola frazione che sorge sulle colline dell’entroterra di Ortona, a 6 chilometri dal mare. Qui passa il Cammino di pellegrinaggio di San Tommaso e sono stati proprio i fondatori dell’associazione no-profit Cammino di San Tommaso a voler realizzare la fontana di vino gratuito per i pellegrini in sosta. Ispirandosi, appunto, alla fontana del Cammino di Santiago.

La fontana è sempre aperta e a disposizione di tutti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il vino rosso che sgorga dalla sua fonte viene erogato continuamente e gratuitamente. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie all’imprenditore Nicola D’Auria, titolare dell’azienda vinicola Dora Sarchese, che ha messo a disposizione il vino della sua cantina. La fontana si trova proprio all’interno della tenuta Dora Sarchese.

Il progetto è stato ideato dall’architetto Rocco Valentini. La fonte si torva all’interno di una grande botte di legno disposta verticalmente, è formata da due cannule di metallo sopra un bacino in pietra.

Il Cammino di San Tommaso

Il pellegrinaggio del Cammino di San Tommaso parte da Roma e arriva fino a Ortona, alla basilica di San Pietro dove dal 1258 sono custodite le spoglie del santo. Il percorso a piedi dura 15 giorni e attraversa i luoghi più suggestivi del Centro Italia, ricchi di storia, bellezze naturali e spiritualità.