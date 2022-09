Destinazioni di viaggio da sogno: l’isola più bella del mondo è anche meta top per le terme. Tutto quello che dovete sapere su Ischia.

È stata proclamata l’isola più bella del mondo, più correttamente l’isola migliore al mondo dalla rivista di viaggi americana “Travel+Leisure” e non è difficile capire perché. Ora gli inglesi la eleggono a meta top per le terme naturali. Stiamo parlando della bellissima Ischia.

L’isola del Golfo di Napoli è da sempre una meta di viaggio eccezionale, per la bellezza naturale del suo territorio e delle sue spiagge, per il pregio architettonico e per il valore delle sue tradizioni storico culturali.

Ischia è anche molto rinomata per le sue terme, per le sorgenti naturali sul mare e per gli stabilimenti che offrono servizi per le cure e la bellezza.

Ora, l’isola migliore al mondo, per la bellezza dei luoghi, le attività, le spiagge e il mare, l’accoglienza, il cibo e i servizi, secondo “The World’s Best Awards 2022″ di “Travel+Leisure” è anche la migliore spiaggia d’Italia per le terme, secondo National Geographic UK.

L’isola più bella del mondo è anche meta top per le terme

La Spiaggia dei Maronti di Ischia è stata eletta migliore spiaggia d’Italia per le terme e per gli amanti delle spa per le sue sorgenti termali naturali, le fumarole dei Maronti. la spiaggia è stata inclusa in un elenco di 12 migliori spiagge italiane, secondo National Geographic UK, ognuna per una caratteristica particolare o per i servizi e le attività che offre.

Da questo elenco abbiamo già segnalato la spiaggia della Baia di Riaci, nel comune di Ricadi, sulla costa della Calabria tirrenica, tra Tropea e Capo Vaticano. Questa spiaggia è stata premiata per i suoi fondali marini, ideali per lo snorkeling.

La Spiaggia dei Maronti di Ischia

Sull’isola di Ischia, invece, è la Spiaggia dei Maronti ad aver attirato l’attenzione di National Geographic UK, oltre che per la sua bellezza, soprattutto per le sue terme naturali. Le sorgenti termali le fumarole dei Maronti si trovano all’estremità occidentale della lunga e stretta spiaggia sabbiosa, nei pressi del borgo di Sant’Angelo e del suo caratteristico promontorio.

Siamo sulla costa meridionale di Ischia, dove si trovano diverse sorgenti termali, sia in mare, tra le spiagge e l’acqua, sia nelle cave dell’entroterra. Molto famose sono anche le sorgenti della Baia di Sorgeto, più a ovest.

Le fumarole dei Maronti, conosciute semplicemente come “le Fumarole” hanno la loro sorgente sulla spiaggia, tra la sabbia e il mare. L’energia termica sprigionata dal sottosuolo produce nuvole di vapore dal terreno e bolle di gas in mare. Alcune zone sono vietate per la temperatura troppo elevata, che raggiunge i 100°. Mentre le altre zone dove le temperature sono sopportabili sono ideali per sdraiarsi sulla sabbia e sugli scogli caldi e per fare un bagno termale in mare.

La sabbia calda è l’ideale per curare i problemi alle articolazioni e i reumatismi e nel periodo fuori stagione si possono fare le cosiddette sabbiature. La sabbiatura è una pratica che risale all’antichità e consiste nel ricoprirsi di sabbia calda, lasciando fuori solo la testa.

Infine, nell’immediato entroterra della Spiaggia dei Maronti, all’interno di una stretta gola, si trovano le Terme di Cavascura, altre sorgenti da non perdere.

Infine, ricordiamo anche i nostri consigli di viaggio sulle 3+1 terme dove andare a settembre in Italia.