Proposte di viaggio: ecco le 3+1 terme dove andare a settembre in Italia. Le località imperdibili. Tutte le informazioni.

L’estate è a gli sgoccioli, i temporali ci stanno portando in un clima autunnale ma le occasioni di viaggio e di vacanza anche breve non sono finite. Tra le proposte da non perdere, c’è un soggiorno alle terme. In Italia abbiamo davvero tante località dove andare a settembre.

Prima di entrare nel pieno delle attività dell’autunno, in questa stagione di mezzo che è la fine dell’estate, una buona idea per fare il pieno di relax ed energie è andare alle terme.

Che sia la visita di un giorno o di un weekend o una vera e propria vacanza, qui dei seguito vi proponiamo alcune località impedibili dove andare alle terme a settembre in Italia. Tra vasche naturali all’aperto e stabilimenti attrezzati, ecco i luoghi consigliati, sia per terme libere che a pagamento.

Prima, vi ricordiamo anche i 3+1 luoghi di montagna dove andare in vacanza a fine estate.

Le 3+1 terme dove andare a settembre in Italia

Vi proponiamo le 3+1 terme dove andare in Italia nel mese di settembre. Sono tre più una, perché una ne vale molte di più. Tutte, comunque sono località bellissime, dotate di comfort e servizi.

Trovate terme libere all’aperto e stabilimenti di pregio. Ecco i luoghi da non perdere per rilassarvi e preparavi in vista di un autunno inverno impegnativo

Cascate del Mulino, Saturnia

Questa località termale è una tappa irrinunciabile per tutti gli amanti delle vere terme all’aperto. Stiamo parlando delle spettacolari Cascate del Mulino di Saturnia, in Toscana. In questo periodo trovate meno affollamento, evitando i weekend. Circondate da uno scenario naturale incantevole, le vasche delle Cascate del Mulino vi offrono bagni rigeneranti. Le terme sono libere e gratuite. Per maggiori servizi e trattamenti su misura potete usufruire dei vicini stabilimenti termali a pagamento. Da vistare anche i dintorni: Manciano, comune a cui le terme di Saturnie appartengono, con la splendida frazione di Montemerano. Manciano ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Montegrotto Terme

Settembre è il mese ideale anche per andare alle terme sui Colli Euganei, in Veneto. Molto prestigiose molto frequentate. Qui, in particolare, vi consigliamo Montegrotto Terme, in provincia di Padova, che insieme all’altra famosa località di Abano Terme appartiene al comprensorio delle Terme Euganee. Qui trovate numerosi stabilimenti con tanti servizi sia per le cure termali vere e proprie che per il benessere e la cura del corpo. Nei dintorni è da visitare il borgo di Arquà Petrarca e la vicina città di Padova.

San Pellegrino Terme



Se accanto ai servizi termali d’eccellenza cercate anche paesaggi da lasciarvi senza fiato, allora le terme di San Pellegrino fanno al caso vostro. Siamo al centro della Val Brembana e qui potete fare bagni termali nelle vasche all’aperto, ammirando incantevoli paesaggi montani. Sebbene l’ingresso allo stabilimento termale sia a pagamento, potete trovare diversi pacchetti e offerte. I servizi sono tanti e specializzati, tra bagni al vapore e sensoriali.

Terme di Viterbo

Concludiamo con più terme in una sola località, quelle di Viterbo. Nella splendida città di Lazio, con il suo bellissimo centro storico, tra palazzi medievali e rinascimentali, avete solo l’imbarazzo della scelta sulle terme dove andare. Trovate le vasche naturali all’aperto delle Terme del Bullicame, delle Piscine Carletti e delle Masse di San Sisto, ad ingresso libero o pagando una piccola tariffa di ingresso. Mentre le Terme dei Papi sono lo stabilimento con ingresso a pagamento e la grande vasca all’aperto, chiamata la Monumentale, aperta tutto l’anno.

Potete raggiungere le terme di Viterbo in treno + autobus, con il servizio messoa disposizione da Trenitalia.