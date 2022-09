By

La curiosità che forse non conoscevate: altro che Mar Rosso, il fondale migliore per lo snorkeling è in Calabria. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Sognate un viaggio nel Mar Rosso per potervi immergere nei suoi meravigliosi fondale, facendo snorkeling o diving? Non c’è bisogno di andare tanto lontano, a portata di mano avete il bellissimo mare della Calabria e una località in particolare.

Stiamo parlando della Baia o spiaggia di Riaci, località della costa tirrenica calabrese, a due passi da Tropea e a nord di Capo Vaticano.

La Baia di Riaci è stata eletta migliore spiaggia d’Italia per lo snorkeling niente meno che dal National Geographic UK, in un elenco di 12 migliori spiagge italiane ognuna per una caratteristica particolare (natura, panorami, architettura, divertimento).

Visto che un luogo con un fondale tanto bello lo abbiamo a casa nostra, che bisogno c’è di andare fino al Mar Rosso? Aggiungiamo noi. Del resto anche in Calabria si può ancora andare al mare e fare i bagni, quando nel resto d’Italia è già arrivato l’autunno.

Qui di seguito vi proponiamo alcune informazioni di viaggio su Riaci, località del comune di Ricadi.

Prima vi ricordiamo le nostre proposte sulle altre località più belle d’Italia dove fare snorkeling.

Altro che Mar Rosso, il fondale migliore per lo snorkeling è in Calabria

Riaci è una piccola località affacciata sul mare della Calabria tirrenica, poco più a sud di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Fa parte del comune di Ricadi, situato nell’entroterra, il cui territorio comprende anche il promontorio di Capo Vaticano. Uno dei tratti di costa più belli di tutta la Calabria e d’Italia, non a caso chiamato Costa degli Dei.

Lungo la costa, sotto alte scogliere rocciose, si aprono baie e spiagge di sabbia bianca e impalpabile, bagnata da un mare cristallino color turchese. Una di queste è la Baia di Riaci dalla caratteristica forma a mezzaluna, chiusa tra due costoni di arenaria, ricchi di fossili. Il suo aspetto inconfondibile è dato anche dagli Scogli di Riaci, una formazione rocciosa che sorge sul mare, proprio davanti alla spiaggia.

Questo posto è ideale non solo per prendere il sole e fare il bagno, ma anche per lo snorkeling e le immersioni. Le acque di Riaci, infatti, sono limpide e calme, con un fondale di rocce granitiche e ricco di fauna marina che offre uno spettacolo eccezionale.

Sotto lo Scoglio Grande di Riaci sorge la Grotta dello Stazzanese, altra meraviglia da ammirare immergendosi nelle acque cristalline.

Perché dunque andare fino al Mar Rosso? Senza nulla togliere a questa meta turistica, naturalmente. Più a nord sulle costa tirrenica della Calabria consigliamo di visitare anche l’altra meraviglia marina della regione, la favolosa spiaggia dell’Arcomagno.