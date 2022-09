Anche da Corsica Sardinia Ferries saranno applicati sconti sui traghetti per andare a votare alle elezioni del 25 settembre. Ecco su quali tratte. Tutte le informazioni utili.

Non solo aerei, treni e autobus, gli sconti sui viaggi per le elezioni politiche del 25 settembre sono disponibili anche per i traghetti.

Le offerte arrivano dalla compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries, per i viaggi sulla tratta tra la Sardegna e la Toscana.

Gli sconti sui traghetti si applicheranno a coloro che tornano nel proprio comune di residenza per andare a votare sia in Sardegna, sia nel Continente. Di seguito tutti i dettagli sull’offerta.

Elezioni 25 settembre: da Corsica Sardinia Ferries sconti sui traghetti per andare a votare

La compagnia di traghetti Corsica Sardinia Ferries offre uno sconto del 40% sui biglietti della linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno a chi viaggia per andare a votare. L’offerta è valida sia per chi deve tornare in Sardegna, nel proprio comune di residenza, sia per chi viaggia dalla Sardegna verso la terraferma in Italia, sempre per fare ritorno al comune dove risiede.

Lo sconto è offerto su tutte le prestazioni: passeggeri, veicoli, sistemazioni. Come riporta Travel Quotidiano.

L’offerta si applica ai viaggi dal 15 al 30 settembre 2022, sulla linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno. I viaggi in traghetto con lo sconto sono applicabili dal 5 settembre.

Ulteriori informazioni sul sito web della compagnia: www.corsica-ferries.it

Le altre offerte per andare a votare

Chi deve viaggiare per poter votare alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo ha a disposizione diverse offerte sui trasporti pubblici.

In primo luogo, ricordiamo gli sconti di Ita Airways, applicati sui voli nazionali, internazionali e anche intercontinentali. Poi, sono importanti le offerte per i viaggi in treno, sia con l’alta velocità che con i treni ordinari e regionali, da Italo e Trenitalia.

Infine, ricordiamo l’interessante proposta di Flixbus che rimborserà il viaggio di andata, effettuato tra il 19 e il 25 settembre, a chi viaggerà con i suoi autobus per andare a votare.

Insomma, grazie a queste offerte non ci sono scuse che tengano su distanza e costi di viaggio per non andare a votare.