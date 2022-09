Viaggi per le elezioni del 25 settembre: l’offerta di Flixbus con #IoVoglioVotare. L’occasione da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo, continuano a uscire le offerte di sconti sui mezzi di trasporto per chi deve rientrare al proprio comune di residenza per poter votare. Qui vi segnaliamo le proposte di Flixbus.

Che sia in aereo, in treno o in autobus è importante che il viaggio per andare a votare sia economico. Diversi italiani che lavorano o studiano fuori sede ma hanno mantenuto la residenza nel comune di origine, infatti, dovranno farvi ritorno per poter votare alle elezioni politiche del 25 settembre, che si terranno solo nella giornata di domenica.

Vi abbiamo già segnalato le offerte di sconti di Ita Airways per viaggiare in aereo e quelle per il treno di Italo e Trenitalia. Tocca ora ai viaggi sugli autobus a lunga percorrenza di Flixbus. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta per le elezioni della società di trasporto.

Elezioni 25 settembre: l’offerta di Flixbus con #IoVoglioVotare

In vista delle elezioni politiche in Italia del 25 settembre, per il rinnovo di Camera e Senato, Flixbus lancia l’offerta #IoVoglioVotare per chi viaggerà con i suoi autobus dall’inconfondibile livrea color verde acido. Naturalmente l’offerta è riservata a coloro che devono viaggiare, tornando nel proprio comune di residenza, per andare a votare.

Con l’offerta, Flixbus rimborserà il viaggio di andata effettuato nel periodo compreso tra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre. L’iniziativa è valida anche per i viaggi in Sicilia per le elezioni regionali, che si terranno sempre il 25 settembre.

L’offerta #IoVoglioVotare si applica a tutte le destinazioni di Flixbus in Italia, anche con partenza dall’estero, per prenotazioni effettuate tra il 31 agosto e il 25 settembre 2022. I viaggi in autobus con l’offerta per andare a votare possono essere acquistati solo tramite l’app di Flixbus.

Gli acquirenti riceveranno il rimborso sotto forma di voucher, corrispondente all’importo del viaggio di andata. Il voucher potrà essere poi utilizzato nel periodi dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall’11 gennaio al 31 marzo 2023.

Per poter ottenere del rimborso del viaggio da Flixbus è necessario inviare due foto della propria tessera elettorale (una della prima pagina con le informazioni personali, l’altra della pagina su cui è stato apposto il timbro della votazione), una foto della propria carta d’identità o patente e il biglietto FlixBus della corsa effettuata all’indirizzo email iovogliovotare@flixbus.it. Tutta la documentazione dovrà essere inviata nel periodo tra il 25 settembre e il 15 ottobre 2022 incluso.

Che ne pensate di questa offerta di Flixbus? La ritenete utile e conveniente? La utilizzereste?

Dovete fare rientro al vostro comune di residenza per votare? Se sì, quale mezzo di trasporto intendete utilizzare? Qual è secondo voi l’offerta più conveniente?