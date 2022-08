Cosa bisogna sapere sui viaggi per le elezioni del 25 settembre: arrivano gli sconti sui voli di Ita Airways per andare a votare. Tutte le informazioni utili.

Ci stiamo avvicinando all’appuntamento con le elezioni politiche del 25 settembre. In vista di questo importante appuntamento, molti italiani che lavorano o studiano fuori sede viaggeranno per fare rientro nel comune di residenza.

Per agevolare e rendere più economico il viaggio, stanno uscendo le proposte low cost delle compagnie di trasporto. Qui vi segnaliamo gli sconti sui biglietti dei voli proposti da Ita Airways a chi andrà a votare.

La compagnia aerea che ha preso il posto di Alitalia offre sconti fino al 50% del prezzo del volo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche che Ita Airways gestisce i voli in continuità territoriale per la Sardegna insieme alla compagnia aerea Volotea.

Elezioni 25 settembre: sconti sui voli di Ita Airways per andare a votare

Arrivano gli sconti sui mezzi di trasporto per viaggiare verso il proprio comune di residenza dove votare alle elezioni del 25 prossimo. Si tratta delle offerte che vengono proposte periodicamente in vista delle elezioni, per agevolare il rientro degli elettori nel proprio comune, in caso di lavoratori o studenti fuori sede.

Qui vi segnaliamo le offerte di Ita Airways con sconti sui propri voli, con ribassi fino al 50% del prezzo normale del biglietto.

Chi volerà con Ita per andare a votare otterrà uno sconto del 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, del 40% sulle tariffa base per i voli internazionali (Europa, Nord Africa e Medio Oriente) e infine uno sconto del 25% sulla tariffa base dei voli intercontinentali. Lo sconto si applica alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi. Come informa la compagnia aerea.

L’offerta è rivolta a tutti coloro che lavorano o studiano fuori sede in Italia ma hanno mantenuto la residenza nel comune di origine, dove sono chiamati a votare. Mentre per gli italiani all’estero, gli sconti, naturalmente, si applicano a coloro che non sono iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, e pertanto sono obbligati a rientrare in Italia per votare.

L’impossibilità di votare, per corrispondenza o nelle sede diplomatiche italiane, per gli italiani all’estero non residenti ha suscitato molte polemiche nelle ultime settimane. Questi nostri connazionali sono obbligati a fare rientro in Italia. Gli sconti sui voli e altri mezzi di trasporto possono essere di aiuto.

Come e quando acquistare i biglietti scontati

I biglietti a tariffa scontata di Ita Airways per le prossime elezioni potranno essere acquistati dal 30 agosto al 25 settembre, per volare nel periodo dal 22 al 28 settembre.

I biglietti sono in vendita esclusivamente sul sito web di Ita. Per l’acquisto è necessario compilare il form di booking nella pagina dedicata.

Al momento del check-in i passeggeri dovranno esibire la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata. Per i viaggiatori provenienti in Italia con voli internazionali o intercontinentali è sufficiente il passaporto italiano. Mentre per il viaggio di ritorno è richiesto la tessera elettorale regolarmente timbrata.

Per ulteriori informazioni: www.ita-airways.com/it_it/elezioni-camera-senato-settembre-2022.html