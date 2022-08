L’occasione da non perdere del biglietto unico treno + nave per raggiungere Ischia, Positano e Amalfi. Tutte le informazioni utili.

Grazie a una convenzione tra Trenitalia e Alilauro, società di aliscafi, è possibile raggiungere l’isola di Ischia e le località più famose della Costiera Amalfitana, Positano e Amalfi, acquistando un biglietto unico treno + nave.

Una opportunità che rende molto più semplice viaggiare verso queste straordinarie mete di vacanza, che in estate si affollano di turisti provenienti da tutto il mondo. E che pertanto richiedono soluzioni di viaggio a portata di mano, evitando l’acquisto di più tratte di viaggio.

Raggiungere Ischia, infatti, richiede inevitabilmente il viaggio in traghetto, mezzo di trasporto più agevole da Napoli anche per raggiungere Sorrento e la Costiera Amalfitana. Anche se a Sorrento si arriva anche con la Circumvesuviana.

Più comodo è raggiungere queste località con l’aliscafo, collegamento marittimo veloce. Acquistando un biglietto unico con il treno per raggiungere Napoli, poi, è ancora meglio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Biglietto unico treno + nave per Ischia, Positano e Amalfi

Trenitalia e la compagnia di navigazione Alilauro, con aliscafi in partenza dal Golfo di Napoli, hanno rinnovato la convenzione per l’acquisto di un biglietto unico treno + nave per raggiungere l’isola di Ischia e le località di Positano e Amalfi sulla Costiera Amalfitana.

Grazie al biglietto unico, i turisti potranno viaggiare a bordo dei treni metropolitani, regionali, Frecce, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia e poi salire a bordo degli aliscafi di Alilauro. Senza dover acquistare un altro biglietto.

A questa convenzione, si aggiungono altri servizi combinati treno+traghetto/aliscafo per altre località. Tra questi, segnaliamo il Costiera Link per raggiungere Amalfi, Positano e Sorrento da Napoli e Castellammare di Stabia e per raggiungere Cetara, Maiori, Minori, Vietri sul Mare, Amalfi e Positano da Salerno, con 30 collegamenti al giorno da Salerno e 16 collegamenti da Napoli e Castellammare. Infine, il Capri Link da Napoli e Castellammare con 21 collegamenti al giorno. Come riporta Napoli Today.

Il biglietto integrato treno + nave può essere acquistato tramite sul sito web o tramite la app di Trenitalia, presso le biglietterie, self-service e le agenzie di viaggi fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza. Dunque in anticipo.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/servizi/servizi-intermodali/nave/trenitalia-e-alilauro.html