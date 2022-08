Spiagge segrete e poco affollate in Liguria: Punta Crena

Un angolo nascosto, una spiaggia segreta e poco affollata in Liguria: Punta Crena è ciò che fa per voi.

Se siete alla ricerca di una spiaggia poco affollata in Liguria, la caletta segreta di Punta Crena vicino a Varigotti è ciò che fa per voi.

Armatevi di tutto il necessario per trascorrere un giornata di mare in un angolo selvaggio e naturalmente bellissimo della Liguria. Rimarrete estasiati.

La bellezza di Punta Crena

Per rilassarsi veramente al mare, lontani dalla folla che invade le spiagge liguri in estate, ci sono delle piccole calette segrete in Liguria da scoprire e, una di queste, è sicuramente Punta Crena, vicino a Varigotti. Essendo così riservata non è improbabile trovare bagnanti che provano il naturismo quindi, se questa pratica vi dovesse creare del disagio, è meglio essere preparati.

Punta Crena: come arrivare?

Molti la considerano come una delle spiagge più belle di tutta la Liguria, ma ricordatevi che per raggiungerla si deve percorrere o un tratto di trekking piuttosto impervio a strapiombo sul mare – adatto solo a persone esperte visto che l’ultimo tratto richiede anche il calarsi con una corda – oppure via acqua ma senza mezzi a motore. Quindi a nuoto, con materassini, canoe, sup o pedalò.

Perché è così speciale?

Ciò che rende speciale questa spiaggia è che si è formata negli anni per via dell’erosione della montagna a strapiombo sul mare causata dall’infrangersi delle onde. Una caletta naturale insomma, molto piccola e protetta. Vi troverete davanti ad un mare cristallino con colori che spaziano dal verde acqua, all’azzurro chiarissimo, quasi trasparente. La spiaggia è assolata, ma la sera diventa molto più ombreggiata proprio perché è come se fosse scavata nella roccia.

Una destinazione da sogno

Questa spiaggia segreta di Punta Crena in Liguria è quindi una destinazione perfetta per non ritrovarsi circondati dai turisti e godere di una giornata di mare all’insegna del relax più totale.