Collegamenti aerei intercontinentali: tornano i voli diretti tra l’Italia ed Addis Abeba con Ethiopian Airlines. Tutte le informazioni utili.

Continua la crescita delle rotte aeree intercontinentali in partenza dall’Italia. Una ripresa dopo le interruzioni dovute alla pandemia. L’ultima novità riguarda i voli diretti non-stop da Milano ad Addis Abeba di Ethiopian Airlines.

I voli partiranno dall’aeroporto di Malpensa e saranno gestiti dalla compagnia aerea Ethiopian Airlines. I voli diretti verso Addis Abeba sono già operativi dall’aeroporto di Roma Fiumicino. La rotta di Milano è un collegamento in più verso la capitale dell’Etiopia che sarà attivato a ottobre.

Si tratta di un’ulteriore opportunità di viaggio che aumenta i collegamenti verso l’Africa e le mete collegate da Addis Abeba. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo vi ricordiamo anche il ritorno del volo diretto tra Milano Malpensa e Hong Kong, di Cathay Pacific.

Voli diretti tra l’Italia ed Addis Abeba con Ethiopian Airlines

Dal prossimo 30 ottobre tornerà all’aeroporto di Milano Malpensa il volo diretto non-stop per Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, gestito dalla compagnia aerea Ethiopian Airlines.

Il volo sarà operato a bordo di un aeromobile Boeing 787 Dreamliner. Il collegamento da Milano ad Addis Abeba, come abbiamo detto, sarà non-stop ovvero non farà più scalo a Roma, come è stato finora.

Il collegamento diretto per Addis Abeba da Milano offrirà maggiori opportunità di viaggio per chi vuole tornare a casa e per chi si sposta per turismo o lavoro.

“Operando il maggior numero possibile di frequenze dall’Italia, garantisce più disponibilità e permette ai nostri passeggeri di viaggiare quando vogliono”, ha spiegato Desiree Grech, sales manager in Italia di Ethiopian Airlines. “La rete di destinazioni africane permette alla clientela di tornare a trovare parenti e amici e agevola i diversi viaggi umanitari”, ha aggiunto Grech.

I voli per Addis Abeba dall’Italia, infatti, si inseriscono in una rete di oltre 127 destinazioni internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe, tra cui 62 destinazioni in Africa e 22 nazionali. Riguardo al traffico aereo turistico, le destinazioni di maggior successo per questa estate sono Mombasa, Seychelles, Zanzibar, Nosy Be

La compagnia aerea Ethiopian Airlines è rappresentata in Italia da Distal &ITR Group.

Voli in Etiopia

Con l’aumento dei collegamenti aerei diretti verso Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia, crescono le opportunità di viaggio verso il Paese dell’Africa orientale.

Che ne pensate? Siete interessati a una eventuale visita a questo Paese?