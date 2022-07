Le ultime previsioni sul meteo della settimana da lunedì 25 luglio: arrivano i temporali. Tutte le informazioni da conoscere.

Si apre l’ultima settimana del mese di luglio, ancora all’insegna del gran caldo portato dall’anticiclone africano ma con qualche novità in arrivo.

Dopo un weekend di fuoco, con temperature torridi e afa irrespirabile in quasi tutta Italia, la nuova settimana da lunedì 25 luglio inizia ancora con il gran caldo ma sarà accompagnata anche da piogge e temporali al Nord e su parte della dorsale appenninica.

Avremo nuovi temporali, anche forti, che smorzeranno il caldo africano, portando qualche sollievo. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle previsioni meteo della settimana da lunedì 25 luglio, l’ultima del mese.

Meteo della settimana da lunedì 25 luglio: arrivano i temporali

La nuova settimana sarà ancora caratterizzata all’inizio dalle temperature elevate e dall’afa che negli ultimi giorni hanno segnato le condizioni meteo in Italia e nel resto d’Europa. Anche alle latitudini più impensate si sono registrate temperature torride, ben sopra i 40° C. Mentre lo zero termico in quota ha raggiunto e superato i 4.800 metri.

Molte città italiane sono state segnalate con il bollino rosso di allarme sulle ondate di calore intense.

Con la nuova settimana, da lunedì 25 luglio, avremo ancora qualche giorno di caldo torrido. Poi, la situazione dovrebbe cambiare con l’arrivo di una perturbazione a metà settimana che porterà diffuse piogge e intensi temporali che abbasseranno le temperature. Piogge e temporali che arriveranno al Nord Italia già nella giornata di lunedì 25 luglio. Come riporta 3bmeteo.

Le previsioni della settimana in dettaglio

Lunedì 25 luglio, la giornata inizierà con tempo soleggiato al Nord Est e più nuvoloso al Nord Ovest. Mentre sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulla costa tirrenica e sulla dorsale appenninica. A metà giornata o comunque dl pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sulle Alpi, le Prealpi e sull’Appennino in Toscana e Abruzzo. Tra il tardo pomeriggio e la sera, le precipitazioni si intensificheranno al Nord, anche con temporali forti, in estensione alle pianure. Le temperature massime saranno ancora elevate, fino a 38 gradi al Nord, 40 gradi al Centro e aumenteranno al Sud.

Per martedì 26 luglio, il tempo sarà variabile al Nord Italia, con piogge e temporali al Nord Est, sulla Lombardia orientale e sulla Liguria. Mentre sul resto del Nord il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso. Al Centro, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche pioggia o rovescio sui rilievi appenninici centrosettentrionali. Mentre al Sud sarà per lo più soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso sull’Appennino nel pomeriggio. Le temperature massime scenderanno lievemente al Nord e al Centro, ma saranno sempre sopra i 30 gradi, mentre saranno stabili al Sud, intorno al 39 gradi.