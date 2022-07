La Liguria e le città di Genova, Imperia e Sanremo sono sul mare, ma la brezza qui non aiuta e l’afa è insopportabile. Ecco il posto più fresco dove scappare.

Se uno pensa alle città della Liguria si prefigura immediatamente delle location di mare e quindi fresche.

In realtà sicuramente grazie alle brezze marine si sta meglio e c’è più aria che dona sollievo, ma l’umidità è elevata e anche qui si cercano posti dove stare al fresco che siano diversi dal mare. Vi abbiamo dato qualche tips per trovare località dalle temperature nettamente più basse, ma dove andare per stare al fresco vicino a Genova, Imperia e Sanremo?

Posti freschi in Liguria: dove andare

Sanremo, Imperia e Genova sono ovviamente delle splendide città della Liguria, ma la presenza del mare non basta ad avere un clima piacevole e fresco. Vediamo allora qualche posto dove andare nel weekend per trovare un po’ di refrigerio.

Verdeggia e Realdo : siamo nell’entroterra di Imperia e questi paesini sono in alta quota. Realdo è conosciuto per la sua posizione a strapiombo sulla valle. Verdeggia è invece l’ultimo paese raggiungibile in auto prima di procedere, a piedi, per conquistare la vetta del Saccarello. Sono due piccoli borghi dove sembra di tornare indietro nel tempo e dove, soprattutto, fa fresco. Anzi. Fa freddo! Preparate le giacche e i pile per la sera perché le temperature scendono anche di quindici gradi. Di notte si dorme meravigliosamente. Chiaramente qui la attrazioni non sono molte ad eccezion fatta per qualche bar e ristoranti.

: e questi paesini sono in alta quota. Realdo è conosciuto per la sua posizione a strapiombo sulla valle. Verdeggia è invece l’ultimo paese raggiungibile in auto prima di procedere, a piedi, per conquistare la vetta del Saccarello. Sono due piccoli borghi dove sembra di tornare indietro nel tempo e dove, soprattutto, fa fresco. Anzi. Preparate le giacche e i pile per la sera perché le temperature scendono anche di quindici gradi. Di notte si dorme meravigliosamente. Chiaramente qui la attrazioni non sono molte ad eccezion fatta per qualche bar e ristoranti. Se invece preferite un po’ più di vita potete andare a Triora conosciuto come il Paese delle Streghe. Mistero fascino e fresco. Tre ingredienti perfetti per trovare la vostra location al fresco in Liguria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pro Loco Verdeggia (@prolocoverdeggia)

Preparate i maglioncini

La strada da fare per raggiungere questi posti freschi vicino a Genova, Imperia e Sanremo non è poca, ma se avete un lungo weekend scappare qui significa indossare un maglioncino la sera e godersi il lenzuolo di notte. Non è certo cosa da poco in questo periodo, non vi pare?