Scappare dal caldo: 3 consigli per trovare posti freschi vicino a casa

Posti freschi a due passi da casa: ecco tre consigli su come trovarli per godere di qualche grado in meno in questi giorni di caldo torrido.

Il caldo è insopportabile? L’afa di questi giorni sta rendendo l’atmosfera quasi invivibile? Bisogna trovare il modo di scappare da queste condizioni meteo e cercare dei posti freschi nelle vicinanze della vostra città.

Come fare? Semplice, basta guardarsi un po’ intorno e capire quali sono le zone più alte sul livello del mare dove, molto probabilmente le temperature saranno più basse. Vediamo allora insieme qualche trucco per scovare dei posti freschi vicino al centro città e trovare un po’ di refrigerio.

Tre consigli per trovare posti freschi vicino a casa

Vediamo allora tre semplici consigli o suggerimenti per trovare un posto fresco nei dintorni della propria città.

Il primo consiglio che vi diamo è semplice. Basta aprire Google Maps e controllare quali sono le vette più alte nelle vicinanze . Molto probabilmente ci sarà un rifugio dove pernottare e mangiare stando al fresco e godendo di temperatura più piacevoli.

. Molto probabilmente ci sarà un rifugio dove pernottare e mangiare stando al fresco e godendo di temperatura più piacevoli. Secondo consiglio è quello di guardare i borghi Bandiera arancione nelle vicinanze della vostra città. Spesso queste località sono infatti in montagna dove le temperature sono sicuramente meno afose e umide che in centro. Inoltre, essendo borghi premiati, sarà anche un piacere visitarli e scoprirli.

nelle vicinanze della vostra città. dove le temperature sono sicuramente meno afose e umide che in centro. Inoltre, essendo borghi premiati, sarà anche un piacere visitarli e scoprirli. Ultimo tips sul come trovare un posto fresco a due passi da casa è affidarsi alle guide. Noi vi abbiamo ad esempio raccontato dei luoghi più freschi vicino a Roma, Milano, Firenze e Torino e continueremo a darvi tanti suggerimenti in merito.

Pronti a godervi un po’ di fresco?

Non è facile sopportare il caldo di questi giorni, lo sappiamo, ma trovare posti freschi vicino alle città dove riuscire a dormire meglio e a non patire troppo l’afa e l’umidità non è così impossibile. Grazie a questi tre consigli sicuramente siamo già un passo avanti!