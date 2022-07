La novità per chi viaggia in treno: arriva una nuova area dedicata alle famiglie sui treni Frecciarossa e Intercity. Tutte le informazioni utili.

Le famiglie che decidono di viaggiare in treno oggi un’aerea dedicata tutta per loro a bordo dei Frecciarossa e Intercity di Trenitalia.

Si tratta della nuova “area family“, una carrozza pensata per le famiglie e disponibile a bordo dei treni Frecciarossa 500, Intercity e anche Eurocity. Un servizio pensato da Trenitalia per rendere il viaggio più piacevole, confortevole e divertente per tutta la famiglia.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova area dedicata alle famiglie per i viaggi in treno di lunga percorrenza.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche la promozione Lazio in Tour, l’Interrail gratuito della regione con viaggio in treno e autobus per tutti i giovani del Lazio.

Un’area dedicata alle famiglie sui treni Frecciarossa e Intercity

La nuova area family, dedicata ai viaggi in treno delle famiglie, è una carrozza pensata per loro a bordo dei treni Frecciarossa 500, Intercity e anche sugli Eurocity tra Italia e Svizzera.

L’area dedicata alle famiglie è stata inaugurata lo scorso 15 luglio ed è disponibile nella carrozza 11 dei Frecciarossa 500, nella vettura 3 degli Intercity – che ha anche posti per le biciclette e macchine automatiche per snack e bevande – e nella carrozza 7 degli Eurocity fra Italia e Svizzera. Come riporta FSNews.it.

Sulla carrozza dedicata, le famiglie troveranno un ambiente accogliente e su misura, con un layout rinnovato di tavolini e pareti, insieme a giochi, gadget e fogli da colorare per i bambini.

Le offerte per famiglie di Trenitalia

L’area family nasce dall’attenzione di Trenitalia per i viaggi in treno delle famiglie e delle loro esigenze. Un’attenzione che trova conferma nelle tante promozioni a loro dedicate, anche per questa estate. Tra queste ricordiamo l’offerta Bimbi Gratis, che torna questa estate per i viaggi delle famiglie con bambini e ragazzi minori di 15 anni e con l’aggiunta di uno sconto del 40% per i genitori e gli adulti accompagnatori. L’offerta è per i treni Frecce e Intercity e prevede anche il raddoppio dei punti per i possessori di CartaFreccia.

Inoltre, si applica anche Promo Junior, la promozione per famiglie sui treni regionali di Trenitalia, con i bambini e ragazzi fino ai 15 anni non compiuti che viaggiano gratis, accompagnati da un adulto pagante. La promozione è valida per viaggi fino al 25 settembre.

Viaggiare in treno con la famiglia

E voi? Avete l’abitudine di viaggiare in treno con tutta la famiglia? Anche per le vacanze estive? Sicuramente questa estate è più comodo che viaggiare in aereo, tra cancellazioni di voli e scioperi.

