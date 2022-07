Le ultime novità da sapere sui voli Blue Air: tornano i collegamenti da Torino a Reggio Calabria per l’estate.

Continuano a crescere i collegamenti aerei per l’estate, nonostante i disagi delle compagnie nel soddisfare l’accresciuta domanda. L’ultima notizia riguarda i voli della low cost Blue Air.

La compagnia aerea romena ha annunciato il ritorno dei voli estivi da Torino a Reggio Calabria. Un’opportunità in più per raggiungere una meta di vacanza e per molti a propria terra di origine.

Questa estate, poi, sono in programma in tutta la Calabria eventi per celebrare i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul volo stagionale di Blue Air.

Voli Blue Air: tornano i collegamenti da Torino a Reggio Calabria

Questa estate, chi ha in programma un viaggio dal Piemonte alla Calabria, per una vacanza nella bellissima regione o per tornare a casa, ha un’opportunità in più tra i tanti voli low cost offerti. È stato riattivato, infatti, il volo diretto da Torino a Reggio Calabria.

Il volo è operato da Blue Air con una frequenza settimanale. Il collegamento integra il volo giornaliero per Lamezia Terme. Come riporta TTG Italia.

Il volo da Torino a Reggio Calabria accresce l’offerta di voli ultra low cost, favorendo i viaggi dal Nord al Sud d’Italia.

Il collegamento riattivato da Blue Air si aggiunge ai tanti altri voli programmati per questa estate dall’aeroporto Caselle di Torino. In particolare, ricordiamo l’accresciuta offerta di Ryanair di voli estivi, verso mete italiane ed estere, con un importante investimento della compagnia aerea low cost sullo scalo del capoluogo piemontese.

Viaggi in Calabria

Il ritorno del volo estivo low cost da Torino a Reggio Calabria renderà più facili ed economici i viaggi verso una regione che ha tantissimo da offrire.

Dal mare alla montagna, dai borghi storici alle città d’arte, dalla gastronomia all’archeologia, passando per eventi e rassegne culturali, festival e sport, la Calabria è una meta di viaggio molto ambita.

Vi proponiamo di nuovo la nostra guida alle spiagge calabresi più belle e vi ricordiamo che la Calabria è la regina delle Bandiere Verdi in Italia, assegnate alle spiagge a misura di bambino.