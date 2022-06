Le ultime novità sui voli Ryanair: cresce l’offerta estiva sull’aeroporto di Torino. Tutte le informazioni da conoscere.

Continua ad aumentare l’offerta di voli dell’estate dalle compagnie aeree low cost, per il rilancio del turismo dopo due anni di pandemia. L’ultima novità riguarda i voli Ryanair in partenza da Torino.

Nei giorni scorsi avevamo segnalato la nuova programmazione invernale di Ryanair dall’aeroporto di Torino Caselle, con un importante aumento di voli per l’estero, verso mete come Manchester, Stoccolma e Vilnius. Nel frattempo, tuttavia, continua a crescere anche l’offerta di voli per la stagione estiva.

L’ultima novità dalla compagnia aerea low cost è il nuovo collegamento da Torino per Zara. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair: cresce l’offerta estiva sull’aeroporto di Torino

Non si ferma l’apertura di nuove tratte e l’incremento di voli per l’estate di Ryanair. La compagnia aerea low cost irlandese ha appena annunciato l’apertura della nuova rotta tra Torino e Zara. Una occasione imperdibile per torinesi, piemontesi e residenti al Nord-Ovest di viaggiare verso la meta di vacanze in Croazia. Chi non può o non vuole imbarcarsi con i traghetti in partenza dal porto di Ancona può prendere il volo diretto Ryanair. Ora in partenza anche da Torino.

Il nuovo collegamento diretto per Zara dall’aeroporto di Torino, il primo dal capoluogo piemontese, sarà operato con due voli a settimana, il lunedì e il venerdì. Il volo è già disponibile sul sito web di Ryanair a tariffe convenienti. Come riporta TTG Italia.

Con il nuovo volo diretto per Zara, la rete dei collegamenti da Torino per l’estate 2022 cresce in modo significativo. Nel complesso, sono 62 le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Caselle, di cui 47 per l’estero. Tra le novità della stagione estiva si segnalano le nuove rotte per Agadir, Billund, Breslavia e Praga. Non c’è solo Ryanair. Altre rotte importanti da Torino sono quelle per Atene e Santorini (dal 4 luglio) operate da Volotea, poi anche Cluj-Napoca (Romania) e Skopje collegate da Wizz Air.

Insomma, quella da Torino è un’offerta in continua crescita e non solo di voli disponibili ma anche di biglietti a prezzi convenienti.