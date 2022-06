Ecco tutte le Bandiere Verdi della Calabria 2022: le spiagge migliori per famiglie con bambini. Le informazioni utili per le vacanze.

Puntuali come ogni anno, da 15 anni a questa parte, sono uscite le Bandiere Verdi 2022, assegnate dai pediatri alle migliori spiagge per le famiglie con bambini.

Negli anni, la Bandiera Verde è diventata un importante riconoscimento per la qualità i servizi e la sicurezza delle spiagge, da affiancare a quello della Bandiera Blu. In effetti, numerosi lidi italiani possono sfoggiare entrambe le bandiere.

Le Bandiere Verdi vengono assegnate alle spiagge italiane, e non solo, dai pediatri, su loro segnalazione. Il riconoscimento è stato ideato dal pediatra Italo Farnetani e con il tempo è cresciuto, diventando sempre più importante per le località balneari. Nel 2022 le Bandiere Verdi festeggiano 15 anni. Un traguardo importante per un riconoscimento che rappresenta una guida preziosa per le vacanze delle famiglie italiane.

Le Bandiere Verdi 2022 sono andate a 153 spiagge, di cui 145 in Italia e 8 all’estero, 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Tra le regioni italiane più premiate c’è la Calabria che si conferma al primo posto tra le regioni italiane con il maggior numero di spiagge consigliate alle famiglie con bambini.

La regione conquista 19 Bandiere, una in più dello scorso anno. Grazie alla nuova entrata, l’unica della classifica generale di quest’anno, la spiaggia di Marina di Caulonia o Caulonia Marina, che è anche una nuova entrata nelle Bandiere Blu 2022.

Lo scorso anno, la Calabria era al primo posto a pari merito con la Sicilia, entrambe con 18 Bandiere Verdi ciascuna. La Sicilia rimane a 18 bandiere ma scende al secondo posto. Segue, sul podio, la Sardegna al terzo posto con 16 Bandiere.

Ecco quali sono le spiagge della Calabria premiate con le Bandiere Verdi 2022.

Bandiere Verdi Calabria 2022: le spiagge migliori per famiglie con bambini

Di seguito, vi proponiamo l’elenco in ordine alfabetico di tutte le 19 spiagge della Calabria premiate con le Bandiere Verdi 2022. Accanto al nome della località e della provincia, il primo anno di assegnazione del riconoscimento.

Bianco (Reggio Calabria) 2018;

(Reggio Calabria) 2018; Bova Marina (Reggio Calabria) 2010;

(Reggio Calabria) 2010; Bovalino (Reggio Calabria) 2010;

(Reggio Calabria) 2010; Caulonia – Caulonia Marina (Reggio Calabria) 2022;

(Reggio Calabria) 2022; Capo Vaticano (Vibo Valentia) 2016;

(Vibo Valentia) 2016; Cariati (Cosenza) 2010;

(Cosenza) 2010; Cirò Marina – Punta Alice (Crotone) 2012;

(Crotone) 2012; Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 2009;

(Crotone) 2009; Locri (Reggio Calabria) 2016;

(Reggio Calabria) 2016; Melissa – Torre Melissa (Crotone) 2015;

(Crotone) 2015; Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza) 2010;

(Cosenza) 2010; Nicotera (Vibo Valentia) 2008;

(Vibo Valentia) 2008; Palmi (Reggio Calabria) 2016;

(Reggio Calabria) 2016; Praia a Mare (Cosenza) 2010;

(Cosenza) 2010; Roccella Jonica (Reggio Calabria) 2012;

(Reggio Calabria) 2012; Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) 2010;

(Catanzaro) 2010; Siderno (Reggio Calabria) 2016;

(Reggio Calabria) 2016; Soverato (Catanzaro) 2009;

(Catanzaro) 2009; Squillace (Catanzaro) 2018.

Infine, vi ricordiamo le Bandiere Blu 2022 della Calabria, vessilli assegnati con criteri diversi. Comunque, negli ultimi anni, la regione ha visto crescere anche le spiagge premiate con le Bandiere Blu, risalendo i primi posti della classifica italiana.