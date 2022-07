Cosa bisogna sapere sullo sciopero degli aerei del 17 luglio: i voli garantiti. Le informazioni utili.

In arrivo in Italia per domenica 17 luglio un nuovo sciopero dei lavoratori delle compagnie aeree. Sarà coinvolta soprattutto Ryanair, insieme ad altre compagnie low cost.

Sebbene lo sciopero degli aerei di domenica sia stato ridotto da 24 ore a 4 ore dalla Commissione di garanzia degli scioperi, cancellazioni e ritardi dei voli saranno inevitabili.

Come per tutti gli scioperi dei trasporti, comunque, sono previste fasce di garanzia e voli garantiti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche cosa fare in caso di sciopero aereo.

Sciopero aerei del 17 luglio: le informazioni utili



Ryanair e le altre compagnie coinvolte hanno confermato lo sciopero dei voli già annunciato a inizio mese per domenica 17 luglio, che avrà la durata di 4 ore, di massima sarà dalle 14.00 alle ore 18.00. Inizialmente era stato previsto per 24 ore, poi ridotte dalla Commissione di garanzia per gli scioperi.

Nonostante la durata ridotta, i disagi per i passeggeri saranno inevitabili. Comunque, come per tutti gli scioperi, sono previste della fasce di garanzia in cui i voli saranno regolari: 7.00-10.00 al mattino e 18.00-21.00 al tardo pomeriggio sera.

Ad astenersi dal lavoro domenica 17 luglio saranno i dipendenti di Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea e Crewlink che aderiranno allo sciopero indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti. Le richieste dei sindacati sono: condizioni di lavoro più dignitose e un adeguamento degli stipendi ai minimi salariali di categoria.

Sciopereranno anche i lavoratori di ENAV a Milano, Padova, Roma e Brindisi. Così come altri lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dei servizi di handling.

Nel frattempo, l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha comunicato i voli garantiti per domenica 17 luglio. Si tratta dei servizi minimi indispensabili autorizzati ad operare durante lo sciopero.

I voli garantiti

Sul proprio sito web, ENAC ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti, che saranno regolarmente operativi anche nelle ore di sciopero. Tra questi sono inclusi anche i voli nazionali di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale.

Poi, sono garantiti anche alcuni voli extraeuropei, per il Medio Oriente, il Sud Est Asiatico e il Nord America.

Precisa ENAC che deve essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. È inoltre assicurata la partenza di tutti i voli programmati in orari antecedenti l’inizio dello sciopero e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Infine, è assicurato anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall’inizio dello sciopero.

Ulteriori informazioni sul portale di ENAC: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/voli-garantiti