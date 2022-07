Ryanair, cosa fare in caso di sciopero?

Ryanair ha annunciato un nuovo sciopero ma questo sarà solo l’ennesimo e purtroppo nemmeno l’ultimo. La domanda che tutti si pongono quando il proprio volo viene cancellato è, cosa faccio adesso? Scopriamolo insieme

Scioperare è un diritto ma ovviamente la compagnia ha sempre dei doveri nei confronti dei passeggeri. Gli scioperi Ryanair, come di altre compagnie, sono imprevedibili ma sono sempre coperti da specifiche tutele.

Cosa fare quindi se il vostro volo viene cancellato e non è più possibile partire? Si può avere un risarcimento? Come si fa con le spese accessorie? Proviamo a rispondere a tutte le domande.

Sciopero Ryanair, cosa fare?

Lo sciopero Ryanair viene annunciato sempre in via generale e poi notificato in modo specifico. Questo implica per i passeggeri la ricezione di un messaggio o una mail che indica le motivazioni dello sciopero e poi la cancellazione del volo. La prima cosa da fare, quando si parla di sciopero Ryanair, è sempre prestare attenzione alle comunicazioni e quindi anche ad eventuale posta spam.

Ryanair è obbligata a comunicarlo in tempo ma questo potrebbe avvenire anche pochi giorni prima o una settimana prima del volo. Una volta che il volo è stato cancellato avrete due opzioni, accettare di essere riposizionati sul primo volo disponibile della compagnia, oppure chiedere il rimborso del prezzo pagato e quindi acquistare un nuovo biglietto.

In caso di ricollocamento questo non avverrà per forza il giorno dopo poiché molte persone scelgono questa soluzione e non sempre per quella medesima tratta ci sono voli a sufficienza per coprire le esigenze di tutti. Per quanto riguarda il rimborso questo non è immediato quindi di fatto bisognerà anticipare i soldi per l’acquisto del nuovo biglietto.

Le procedure possono essere completate comodamente anche dal sito internet, quindi niente paura. Anche se lo sciopero viene comunicato improvvisamente quando ci si trova all’estero, basta andare sulla propria prenotazione per gestire la variazione e non è necessario rivolgersi al call center.

Per quanto riguarda eventuali spese extra è possibile richiedere un rimborso a Ryanair, anche laddove ci siano particolari problemi o ritardi. Raramente la compagnia accetta di emettere dei risarcimenti per questo. Comunque è sempre utile conservare gli scontrini di eventuali costi aggiuntivi non previsti per chiedere una compensazione economica.

In caso di disservizi non notificati oppure sopraggiunti in aeroporto la compagnia è tenuta a somministrare il pasto ai passeggeri o a fornire voucher per poter effettuare un acquisto direttamente in aeroporto. Per ritardi invece i clienti possono ricevere un rimborso spese previsto dal regolamento europeo. Se Ryanair non accetta di sostenere le spese ci sono molte aziende a cui rivolgersi per richiedere aiuto.

Sciopero Ryanair: ci sono voli garantiti?

La compagnia solitamente aderisce alle fasce orarie garantite, come avviene per i trasporti, quindi solitamente la fascia oraria che non viene colpita è quella tra le 7 e le 10 del mattino e le 18 e 21 di sera. Può capitare però che ci siano problemi e ritardi e che non vi sia personale sufficiente a coprire tutti gli orari garantiti. In questo caso, i voli vengono cancellati.