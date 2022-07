By

La novità low cost da non perdere: con Flixbus sconti per chi percorre la Via Francigena. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una bella novità che farà piacere a tutti i camminatori, in particolare ai pellegrini della famosa Via Francigena. Grazie a una collaborazione con Flixbus, sono previsti sconti per chi percorrerà la famosa via di pellegrinaggio a bordo degli autobus con la livrea verde.

La partnership tra l’Associazione Europea delle Vie Francigene e la società tedesca degli autobus economici a lunga percorrenza permetterà a tanti viaggiatori europei, e non solo, di spostarsi low cost attraverso il Vecchio Continente per raggiungere il cammino della Via Francigena.

Attenzione, però, gli sconti sugli autobus Flixbus saranno riconosciuti solo ai pellegrini certificati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Con Flixbus sconti per chi percorre la Via Francigena

Grazie alla collaborazione tra l’ente europeo che gestisce la Via Francigena e la società tedesca Flixbus che gestisce autobus low cost sulla lunga distanza, tanti pellegrini intenti a percorrere lo storico cammino da Canterbury a Roma, almeno alcuni suoi tratti, potranno raggiungere il loro itinerario facilmente, viaggiando con Flixbus a prezzi scontati. Per un pellegrinaggio veramente low cost.

Gli sconti sono riservati ai pellegrini in possesso della credenziale ufficiale della Via Francigena.

Per ulteriori informazioni sugli sconti Flixbus per la via Francigena: www.viefrancigene.org/it/partner/flixbus

Infine, vi segnaliamo la nostra guida alla Via Francigena in Toscana.