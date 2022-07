Occasioni da non perdere: i voli low cost da Milano Malpensa, le ultime offerte da Ryanair. Tutte le informazioni utili.

Per viaggiare a fine estate e inizio autunno sono in arrivo nuove imperdibili offerte di voli low cost. Qui vi segnaliamo le ultime occasioni di Ryanair per volare dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Offerte da prendere subito, perché disponibili sul sito web di Ryanair solo per qualche giorno. Ma anche perché, come abbiamo segnalato, i voli low cost potrebbero sparire, in un futuro non tanto lontano.

La nuova promozione di Ryanair scade il 16 luglio prossimo. Di seguito tutte le informazioni utili.

Nel frattempo, per viaggiare subito, vi ricordiamo i voli in offerta a 9 euro per le isole greche, da Volotea.

Voli low cost da Milano Malpensa: le ultime offerte da Ryanair

Se state programmando dei viaggi per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno verso città in Italia e nel resto d’Europa e partite dal Nord Italia, allora non dovete perdervi le ultime offerte di voli low cost da Ryanair in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa.

I voli sono offerti con un prezzo di lancio da 16,99 euro, ma come sempre Ryanair propone tariffe ancora più basse, con voli da 9,99 euro a tratta. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

La promozione è per viaggiare dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. I voli in offerta vanno prenotati entro il 16 luglio. Tutte le tariffe in offerta sono soggette a disponibilità e all’offerta di applicano i termini e le condizioni di Ryanair. Leggete bene tutte le condizioni sul sito web della compagnia.

I voli in offerta da Malpensa

Tra i voli in offerta per settembre e ottobre, in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa segnaliamo quelli da 9,99 euro diretti a: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra (Stansted), Napoli e Palermo. Poi, segnaliamo anche i voli da 12,99 euro per: Bristol, Sibiu e Vienna. Altri voli sono in offerta a 14,99 euro per: Alghero, Bruxelles (Zaventem), Malaga, Palma di Maiorca e Santorini.

Segnaliamo anche un volo a 16,89 euro per Comiso. Poi i voli a 16,99 euro, prezzo di lancio della promozione, per: Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Bucarest (Otopeni), Madrid, Malta, Manchester e Porto.

Attenzione agli scioperi

Infine, vi ricordiamo che per domenica 17 luglio è stato confermato lo sciopero dei dipendenti di Ryanair in Italia. Mentre in Spagna, i dipendenti della compagnia aerea hanno annunciato scioperi in tempi diversi per la durata complessiva di 12 giorni nel mese di luglio.

Gli scioperi dei dipendenti di Ryanair sono stati annunciati per tutta l’estate e in diversi Paesi europei. È ancora da vedere se si svolgeranno anche in autunno, se la compagnia non dovesse accogliere le richieste dei sindacati dei lavoratori.