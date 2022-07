I voli low cost potrebbero sparire a breve: bisogna prenotare ora o mai più?

Il mondo dei low cost è destinato a sparire per colpa del caro prezzi delle materie prime? Le parole di O’Leary di Ryanair fanno il giro del mondo

Tutti, almeno una volta, abbiamo prenotato un volo low cost magari a 9 euro. Sono offerte incredibili che ci permettono di raggiungere luoghi e destinazioni anche lontane senza spendere troppo. Eppure la magia dei biglietti aerei economici sta per sparire.

Come mai? E da dove arriva questa notizia? A parlarne è l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary, azienda leader proprio nel mondo dei voli a basso costo. Per questo la notizia che i low cost potrebbero sparire fa ancora più paura.

Biglietti aerei low cost non sostenibili: le parole del CEO di Ryanair

L’ipotesi ventilata da O’Leary della cancellazione dei voli low cost arriva in un momento storicamente molto complicato. Scioperi, licenziamenti, boom di richieste di voli e personale che scarseggia. Senza dimenticare l’aumento del costo di tutte le materi prime, carburante compreso.

Proprio queste situazioni potrebbero mettere a dura prova il comparto delle compagnie aeree low cost. In un’intervista al Financial Times, O’Leary ha infatti spiegato che questa situazione di costi elevati del carburante non si esaurirà in pochi giorni, anzi. Il mercato dovrà adattarsi e, proprio per questo motivo, i voli low cost potrebbero sparire e i biglietti aerei potrebbero attestarsi attorno ai 60 euro.

Bisogna comprare i voli low cost adesso?

Meglio aggiudicarsi quindi ora un volo low cost? Forse è bene approfittare di questo momento prima che i prezzi salgano, ma allo stesso tempo non dobbiamo farci prendere dal panico. Le offerte e gli sconti continueranno ad esserci, solo che saranno meno comuni e magari più difficili da ottenere. Tuttavia, a ben pensarci, a oggi i voli low cost sono veramente economici per chi non ha bisogno di imbarcare niente, non vuole l’assicurazione e viaggia da solo. Se, infatti, si cominciano ad aggiungere i servizi accessori classici il costo del biglietto aereo diventa “normale”.

Quali sono le prospettive future

Spariranno i voli low cost? Effettivamente le tariffe e i biglietti aerei super economici verranno eliminati dal mercato? Bisognerà aspettare per vedere, ma intanto se troviamo qualche offerta è bene prenotare!