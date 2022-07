Le ultime notizie sui voli cancellati: da KLM e Lufthansa arrivano nuovi tagli. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ancora brutte notizie per chi viaggia in aereo, tra cancellazioni di voli e scioperi, arrivano nuovi tagli da parte di due importanti compagnie aeree europee: l’olandese KLM e la tedesca Lufthansa.

Continua l’estate nera per chi viaggia in aereo in Europa. Dopo le comunicazioni sulle cancellazioni di voli dei giorni scorsi, soprattutto per mancanza di personale, arrivano nuove notizie di nuovi tagli ai voli dalle compagnie aeree KLM e Lufthansa. Due tra i più importanti vettori aerei n Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche il pesante taglio ai voli annunciato da British Airways, che almeno ha scongiurato u nuovo sciopero di addetti al check-in all’aeroporto di Londa Heathrow.

Voli cancellati: da KLM e Lufthansa arrivano nuovi tagli

La compagnia aerea olandese KLM e quella tedesca Lufthansa hanno appena annunciato nuovi tagli ai loro voli per i prossimi giorni e le prossime settimane. Come se quelli già attuati e già programmati non fossero sufficienti.

La KLM ha comunicato che cancellerà fino a 20 voli di andata e ritorno verso mete europee, tutti i giorni e fino alla fine di agosto. Invece, Lufthansa ha fatto sapere che cancellerà 770 voli questa settimana. Lo riporta Travel Quotidiano.

Con le nuove cancellazioni, i voli tagliati da Lufthansa per questa estate salgono a 3.900, ben oltre i 2.200 tagli annunciati solo pochi giorni fa. Dalla compagnia aerea tedesca hanno fatto sapere che le cancellazioni riguardano soprattutto i voli serali.

I motivi delle cancellazioni dei collegamenti aerei sono sempre gli stessi: la carenza di personale e il carico di lavoro eccessivo su quello operativo.

Per evitare cancellazioni di voli all’ultimo minuto, con peggiori disagi per i passeggeri, e l’interruzione di collegamenti importanti, le compagnie aeree hanno deciso di introdurre questi tagli preventivi.

Infine, ricordiamo il taglio dei voli di Swiss da agosto a ottobre e in particolare lo sciopero di 12 giorni a luglio degli assistenti di volo di Ryanair in Spagna.