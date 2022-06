In arrivo altre cancellazioni di voli: Swiss Air taglierà quelli in programma da agosto a ottobre. Tutte le informazioni da conoscere.

Si allunga la lista delle compagnie aeree che cancelleranno voli durante l’estate 2022. Un grave problema che rischia di mettere a rischio le vacanze di tanti viaggiatori. Questa volta tocca a Swiss Air rivedere la propria programmazione.

Quella che doveva essere l’estate della grande ripresa dei viaggi, dopo due anni difficili di pandemia, sta per diventare l’estate della debacle delle compagnie aree. Come se non fosse bastato il Covid a tenere gli aerei fermi a terra, ora ci si mette la pessima programmazione delle compagnie aree a compromettere le partenze.

Sempre più vettori, infatti, sono costretti a rivedere i loro piani di volo a causa del personale insufficiente a soddisfare l’accresciuta domanda di voli ma soprattutto una programmazione che si è dimostrata troppo ambiziosa.

Un vero e proprio caos a cui si aggiunge anche la risalita della curva dei contagi. Le ultime notizie riguardano la compagnia Swiss Air, anch’essa costretta a cancellare voli durante l’estate, addirittura fino a ottobre, sempre per carenza di personale. Ecco cosa è successo.

Già avevamo segnalato le cancellazioni di voli di EasyJet e Lufthansa.

Cancellazioni di voli: Swiss Air taglierà quelli da agosto a ottobre

Brutte notizie per chi viaggerà in aereo questa estate, per vacanza ma anche per lavoro o studio. Anche la compagnia Swiss Air ha annunciato un forte taglio ai propri voli, già programmati per la stagione estiva.

La compagnia aerea, che aveva già cancellato diversi suoi voli, ha annunciato che ne taglierà altri questa estate e fino all’autunno. I voli di Swiss Air ad essere cancellati saranno quelli già programmati tra agosto e ottobre. Come riporta Travel Quotidiano.

Il problema è sempre lo stesso: la mancanza di personale. Numerose compagnie sono state colpite. Per evitare disagi e cancellazioni improvvise a danno dei passeggeri in partenza, le compagnie aeree hanno deciso di intervenire prima.