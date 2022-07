Vi segnaliamo le Bandiere Verdi Lazio 2022: le spiagge migliori per i bambini. Tutte le informazioni.

Nella nostra rassegna di spiagge ideali per famiglie con bambini, vi portiamo alla scoperta di quelle del Lazio, premiate con le Bandiere Verdi 2022.

Per ottenere la Bandiera Verde, le spiagge oltre ad avere il mare pulito, devono essere confortevoli e sicure, dotate di tutti i servizi per bambini e famiglie, quelli essenziali ma anche quelli per il divertimento. Dagli stabilimenti balneari alle aree ristoro, come bar e ristoranti, fino alle aree giochi e attrezzate per lo sport

Le bandiere Verdi sono assegnate dai pediatri alle località balneari che soddisfano questi requisiti. Il riconoscimento è stato ideato dal pediatra Italo Farnetani nel 2008 e in quindici anni ha visto crescere il numero delle spiagge premiate.

Quest’anno le Bandiere Verdi sono state assegnate a 145 spiagge italiane e 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Per un totale di 153 vessilli assegnati.

Qui vi segnaliamo le migliori spiagge del Lazio premiate con le Bandiere Verdi 2022, quelle a misura di bambino.

Vi ricordiamo anche le spiagge vicine a Roma, dove andare al mare dalla capitale.

Bandiere Verdi Lazio 2022: le spiagge migliori per i bambini

La regione Lazio quest’anno ha confermato tutte le 10 Bandiere Verdi che già aveva da qualche anno. Si tratta dello stesso numero di Bandiere che hanno anche le regioni Emilia Romagna, Campania e Abruzzo. Tutte, dunque, allo stesso livello e al sesto posto della classifica regionale.

Al quinto posto, come abbiamo visto, si piazza la Toscana, con 11 Bandiere Verdi. Al quarto sono a pari merito Puglia e Marche, con 13 Bandiere ciascuna. Mentre sul podio stanno: Calabria, che conferma il primo posto con 19 Bandiere (di cui una nuova entrata), Sicilia (18 bandiere), Sardegna (16 Bandiere).

Di seguito l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le spiagge del Lazio premiate Bandiere Verdi 2022. Sono indicati il nome della località e della provincia, con il primo anno di assegnazione della Bandiera.

Anzio (Roma) 2016;

(Roma) 2016; Formia (Latina) 2009;

(Latina) 2009; Gaeta (Latina) 2009;

(Latina) 2009; Lido di Latina (Latina) 2010;

(Latina) 2010; Montalto di Castro (Viterbo) 2009;

(Viterbo) 2009; Sabaudia (Latina) 2008;

(Latina) 2008; San Felice Circeo (Latina) 2012;

(Latina) 2012; Sperlonga (Latina) 2009;

(Latina) 2009; Terracina (Latina) 2019;

(Latina) 2019; Ventotene – Cala Nave (Latina) 2015

Segnaliamo anche la spiagge Bandiere Blu del Lazio 2022, vessilli assegnati con differenti criteri.