Vi segnaliamo le Bandiere Verdi della Puglia 2022: ecco le migliori spiagge per famiglie con bambini. Per vacanze sicure e divertenti.

La regione Puglia conferma l’alto numero di Bandiere Verdi anche nel 2022 per le spiagge indicate alle famiglie con bambini. Tanti lidi per le esigenze delle famiglie e a misura di bambino.

La vacanza al mare delle famiglie con bambini ha numerose esigenze: sicurezza, comodità, accessibilità delle spiagge, servizi e anche giochi e divertimento. Per tutti. Per questo motivo è importante scegliere la spiaggia adatta. Sulle sue lunghissime coste, l’Italia offre tante spiagge, di tutti i tipi, ma non tutte sono adatte ai bambini.

Una valida guida per le famiglie sono le Bandiere Verdi, il riconoscimento che da 15 anni viene assegnato dai pediatri alle spiagge in Italia e anche all’estero. Ideate nel 2008 dal pediatra Italo Farnetani le Bandiere Verdi segnalano le spiagge ideali per le famiglie con bambini. Scopriamo qui quali sono quelle della Puglia.

Bandiere Verdi Puglia 2022: le migliori spiagge per famiglie con bambini

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero delle spiagge premiate con le Bandiere Verdi. Quest’anno, il prestigioso vessilli a cui sempre più località ambiscono, è andato a 145 spiagge italiane, a cui si aggiungono 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Per un totale di 153 Bandiere Verdi assegnate nel 2022.

Confermando le 13 Bandiere Verdi che già aveva, la Puglia rimane tra le regioni più premiate d’Italia. Si piazza al quarto posto della classifica nazionale, a pari merito con le Marche, dietro Calabria, Sicilia, Sardegna.

Le spiagge ideali per bambini vengono scelte dai pediatri, secondo diversi criteri che tengono conto di accessibilità, comodità, sicurezza e servizi.

Qui sotto trovate l’elenco, in ordine alfabetico, delle spiagge della Puglia Bandiere Verdi 2022, sono indicate con il nome della località e della provincia, insieme al primo anno di assegnazione del riconoscimento.

Fasano (Brindisi) 2016;

(Brindisi) 2016; Gallipoli (Lecce) 2009;

(Lecce) 2009; Ginosa – Marina di Ginos a (Taranto) 2015;

a (Taranto) 2015; Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) 2010;

(Taranto) 2010; Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) 2019;

(Barletta-Andria-Trani) 2019; Melendugno (Lecce) 2016;

(Lecce) 2016; Ostuni (Brindisi) 2008;

(Brindisi) 2008; Otranto (Lecce) 2012;

(Lecce) 2012; Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) 2016;

(Bari) 2016; Porto Cesareo (Lecce) 2016;

(Lecce) 2016; Rodi Garganico (Foggia) 2012;

(Foggia) 2012; Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) 2010;

(Lecce) 2010; Vieste (Foggia) 2009.

Infine, vi ricordiamo anche le spiagge Bandiere Blu della Puglia nel 2022.