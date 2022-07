Le ultime sui viaggi a lungo raggio: dall’Italia alla California a bordo di voli low cost, la novità da conoscere.

Raggiungere la California con voli a prezzi convenienti in partenza dall’Italia non è più un sogno, grazie a Vueling e Level.

Si tratta dei nuovi voli di connessione, attivati dalla low cost spagnola Vueling, dagli aeroporti italiani per Barcellona, dove partono i voli per gli aeroporti californiani di Los Angeles e San Francisco.

Un’opportunità da non perdere, che facilità i viaggi dall’Italia verso le grandi città della California. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, stanno per arrivare anche i voli low cost per l’Arabia Saudita, con collegamenti diretti da Roma, di Wizz Air.

Dall’Italia alla California a bordo di voli low cost: la novità

Se non per l’intero viaggio, presto sarà comunque possibile volare low cost dall’Italia per Barcellona dove imbarcarsi con i voli della compagnia Level diretti in California. Il vettore, che fa capo al consorzio Iag (International Airlines Group), era stato fondato alcuni anni fa proprio per aprire una rete di voli low cost verso l’America. Il gruppo era stato creato da British Airways con le compagnie aeree Iberia, Air Lingus e Vueling.

Vueling avvicinerà l’Italia alla California con i voli per Barcellona in partenza da 6 aeroporti italiani: Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia e Roma Fiumicino. Come riporta TTG Italia.

Una volta sbarcati a Barcellona, i passeggeri italiani dovranno aspettare solo dalle 2 alle 5 ore per il volo diretto a Los Angeles o San Francisco. Infatti, tutte le rotte intercontinentali operate da Level “sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling”. Come ha spiegato Lucia Adrover, direttore commerciale di Vueling.

Un’offerta che permette ai passeggeri di Vueling di organizzare agevolmente i propri viaggi, con collegamenti semplici e veloci. Infine, molto importante è che l’intero viaggio, tra volo di connessione e volo intercontinentale può essere acquistato con un’unica prenotazione.

In questo modo, diventa facile viaggiare dall’Italia alla California, anche con lo scalo a Barcellona.