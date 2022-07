Vi proponiamo una veloce guida alle isole greche dove trascorrere una vacanza da sogno. Tutte le informazioni utili.

Per vacanze estive indimenticabili, vi portiamo su alcune delle isole della Grecia più belle e spettacolari. Autentiche meraviglie da visitare almeno una volta nella vita.

Se si sceglie di andare in vacanza in Grecia non può mancare la tappa in una delle sue bellissime isole. Luoghi paradisiaci del Mediterraneo, dove mare e cielo si fondono tra rocce vulcaniche, spiagge si sabbia e roccia, macchia mediterranea, villaggi di casette bianche, monasteri e chiesette.

Le isole greche sono veramente tantissime, non esiste nemmeno un conteggio preciso! Vi abbiamo già indicato le mappe delle principali isole greche e dei loro arcipelaghi. Qui vogliamo segnalarvi quelle assolutamente imperdibili, per una vacanza da sogno.

Guida alle isole greche dove trascorrere una vacanza da sogno

Qui di seguito vi proponiamo le isole greche da favola, per una vacanza che porterete nel cuore. Luoghi straordinari, tra spiagge meravigliose, mare da sogno, villaggi pittoreschi e aree naturali incredibili. Ecco dove andare.

Zante

L’isola di Zante si trova nell’arcipelago delle Ionie. Ha un territorio stupendo, ricco di paesaggi naturali suggestivi, ricoperti di vegetazione mediterranea. Le spiagge sono tra le più belle del Mediterraneo. Su tutte la Spiaggia del Relitto.

Santorini

Classica meta delle Cicladi, Santorini è famosa in tutto il mondo per il profilo del villaggio di Oia, con le sue casette bianche e azzurre arrampicate sulla roccia vulcanica. Isola di sorprendenti contrasti, dove il mare blu intenso si staglia sulla roccia brulla e scura. Santorini ha spiagge da sogno, alberghi eleganti e locali alla moda. Imperdibile

Milos

L’isola della famosa Venere di Milo regala un paesaggio straordinario, ricco di suggestioni. L’isola vulcanica si snoda nel mare formando baie e insenature di rara bellezza, una diversa dall’altra. Milos, ricca di minerali, acque turchesi e smeraldo, pittoreschi villaggi di pescatori si è guadagnata il nome di “Isola dei Colori”. Un paradiso di bellezza e tranquillità.

Skiathos

Resa famosa dal film “Mamma mia!“, la splendida isola di Skiathos fa parte dell’arcipelago delle Sporadi, al largo della costa orientale della Grecia continentale. La sua spiaggia più bella è quella di Koukounaries, dove una baia di sabbia dorata, circondata dalla pineta, si affaccia su mare trasparente, color smeraldo. Sull’isola trovate deliziosi villaggi con stradine e terrazze fiorite, e i tavoli delle taverne affacciate sul mare.

Karpathos

Sorprendente isola del Dodecaneso, Karpathos (Scarpanto) è una meta bellissima e poco turistica. Qui si trovano spiagge libere e deserte, insieme a caratteristici villaggi, come Olympos, dove il tempo sembra essersi fermato. Numerose le baie e le insenature da vedere con escursioni in barca su questa isola che si allunga da nord a sud nell’Eego. Emozionante la visita nell’entroterra montuoso dove corre una sola strada che si biforca a sud.

Hydra

Hydra è una deliziosa e pittoresca isola dell’arcipelago Saronico, al largo dell’Agrolide. Non lontana dal porto del Pireo, è il rifugio degli ateniesi. Offre deliziosi villaggi di pescatori e un suggestivo ambiente naturale, preservato grazie al fatto che qui è vietato circolare alle auto. Da visitare assolutamente.

Syros

Situata nel cuore delle Cicladi, Syros ne ospita il capoluogo, la città di Ermopoli. Una meta tranquilla e con un ricco patrimonio architettonico, che conserva ancora i segni del passaggio veneziano con la Cattedrale cattolica di San Giorgio. Offre diverse bellissime spiagge dove rilassarsi, lontane dal caos delle altre Isole Cicladi.

Creta

Infine Creta. L’isola è molto grande non ha quell’aspetto caratteristico delle isole greche più piccole, soprattutto le Cicladi. Ma il suo immenso patrimonio storico, artistico e naturalistico ne fanno una delle mete imperdibili delle Grecia, per ogni tipo di vacanza. Anche quella più appartata e romantica. Basta scegliere il posto giusto. Se volete vivere una vera e propria vacanza da sogno a Creta, dovete andare assolutamente nelle due spiagge più belle del Mediterraneo: Elafonissi e Balos. Qui vi sembrerà di essere in un paradiso lontano.