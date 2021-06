Le spiagge più belle delle isole della Grecia da vedere almeno una volta nella vita. Dov’è il mare più bello in quali isole

Uno sterminato numero di isole e un numero ancora maggiore di spiagge. Benvenuti in Grecia, la patria del mare e delle vacanze, del relax e del divertimento estivo. Un’enorme scelta di luoghi bellissimi che mette quasi in difficoltà su dove andare e su quali sono le spiagge più belle delle isole della Grecia.

Con oltre 6 mila isole la Grecia ha infatti un numero impressionante di spiagge di ogni tipo e stilare una classifica delle più belle è impresa ardua. Noi lo abbiamo fatto e vi presentiamo la classifica della spiagge più belle della Grecia, le più scenografiche, quelle con un mare pazzesco da vedere almeno una volta nella vita.

Le 10 spiagge più belle della Grecia

Siete davanti alla cartina della Grecia chiedendovi con la testa fra le mani dove andare, quale isola scegliere, quale isola ha le spiagge più belle. Dalle foto tutte le isole sembrano bellissime, ed effettivamente lo sono, ma tutte hanno un loro specifico carattere. E ci sono alcune isole che hanno spiagge che lasciano davvero a bocca aperta.

Un mare spettacolare e spiagge da sogno che davvero sembrano uscite fuori da una cartolina e quasi non sembrano reali. Sono luoghi che sono fotografati da turisti di tutto il mondo e instagrammati perché di una bellezza scenografica rara.

Sono queste le spiagge più belle delle isole della Grecia (e anche d’Europa) da vedere almeno una volta nella vita.

Elafanossi Beach, Creta Spiaggia del Relitto, Zante Spiaggia di Egremni, Lefkada St. Paul’s Bay, Rodi Kleftiko, Milos Myrtos Beach, Cefalonia Koukounaries, Skiathos Paradise Beach, Kos Voutomi Beach, Antipaxos Agrari Beach, Mykonos

Spiaggia di Elafonissi, i Caraibi d’Europa

Siamo nella grande isola di Creta e qui oltre alle preziose testimonianze archeologiche, a cittadine vive e movimentate e a scorci meravigliosi, ci sono due spiagge spettacolari: Elafonissi e Balos. Entrambe entrano ed escono dalle top ten mondiali delle spiagge più belle del mondo.

Elafonissi è detta ‘Caraibi d’Europa’ e questa rende l’idea della sua estrema bellezza. La sabbia bianca e soffice tende al rosa e l’acqua è trasparente. Davanti c’è un piccolo isolotto collegato alla terraferma da un istmo di sabbia che si copre con l’alta mare. Su quest’isolotto facilmente raggiungibile depongono le uova le tartarughe Caretta Caretta.

La spiaggia scenografica di Zante

E’ una delle spiagge più fotografate del mondo ed è effettivamente spettacolare. Si chiama così per la presenza del relitto di una nave che si spiaggiò lì quasi 40 anni fa. Si può raggiungere solo via mare.

Ogni giorno dal porto di Vromi partono tour organizzati o taxi boat (costo circa 5 euro andata e ritorno) che vi portano alla spiaggia. Una volta arrivati il paradiso fatto di sassolini bianchi, mare azzurro, pareti rocciose e sorgenti solfuree vi attende.

Non perdete l’occasione di ammirarla dall’alto. Per farlo percorrete la strada fra Volmes e Anafonitria e fate attenzione al cartello che indica ‘fotografie’. Da questa piccola terrazza potrete ammirare la spiaggia del naufragio in tutto il suo splendore.

Il paradiso silenzioso di Lefkada

Le cose più belle sono anche quelle più difficile da conquistare. E ciò è decisamente vero per la splendida spiaggia di Egremni nell’isola di Lefakada. Per raggiungere questo piccolo paradiso che sembra rubato ad un atollo del Pacifico dovrete sudare un pochino. Già perché per arrivarci dovrete scendere 350 gradini e soprattutto poi risalirli!

Ma la bellezza della spiaggia con sabbia bianca e mare turchese vi ripagherà dello sforzo. Nella prima parte troverete dei servizi, poi più avanti zone più appartate dove poter godere di questo paradiso senza folla.

L’incanto di Rodi è a Lindos

L’Isola di Rodi è un’isola che vi saprà offrire davvero di tutto e anche una delle spiagge più belle della Grecia: St Paul’s Bay, a Lindos. Si trova a 50 km da Rodi ed è facilmente raggiungibile in autobus o con una macchina a noleggio.

Nella località di Lindos troverete tutti i servizi e a poca distanza questa incantevole spiaggia Agios Pavlos sovrastata da un chiesetta. La spiaggia di soffice sabbia si affaccia su un mare cristallino. D’estate è piuttosto affollata.

La più piccola ha una spiaggia spettacolare

Siamo in una delle isole più piccole di tutta la Grecia, Milos, appena 160 kmq, eppure una delle più ricche di spiagge: ben 70! Fra queste una delle più belle è la spiaggia di Kleftiko raggiungibile solo via mare. Questa zona, un tempo rifugio di pirati, è fatta di piccole baie, monumentali scogliere e rocce di pietra bianca.

La meraviglia del tramonto a Myrtos Beach



E’ una delle spiagge più famose e belle di tutta la Grecia. Si trova sull’isola di Cefalonia, nella zona nord occidentale. E’ una spiaggia di sassolini bianchi circondata da colline verdi che contrastano con l’azzurro turchese del mare. La spiaggia è raggiungibile sia via mare sia via terra seguendo i sentieri (circa 2 km) che partono dal piccolo villaggio di Divarata.

Non perdetevi il tramonto: vedrete il sole tuffarsi nel mare. E da non perdere è la possibilità di ammirare la splendida spiaggia dall’alto: basta proseguire verso Assos e lungo la strada quando noterete uno spiazzo affacciatevi e godetevi lo spettacolo!

La perfezione della spiaggia di Skiathos

Sull’Isola di Skyathos si trova una delle spiagge definite fra le più belle della Grecia, la spiaggia di Koukounaries. La spiaggia è facilmente raggiungibile: c’è la fermata dell’autobus proprio a poca distanza.

La facilità per raggiungerla e la presenza di diversi stabilimenti la rendono piuttosto affollata d’estate, ma vale comunque la pena andarci per ammirare la sua immensa bellezza. Una lunga distesa di sabbia dorata incastonata fra il verde dei pini – che offrono un’ombra naturale – e affacciata su un mare azzurro.

Paradiso di nome e di fatto, la spiaggia di Kos

L’isola di Kos offre una vasta varietà di spiaggia più sabbiose e con bassi fondali a nord, mentre a sud ci sono fondali più profondi ed acque più fresche. Fra le tante spiagge spicca quella di Paradise Beach che si trova a 33 km dalla città di Kos nella baia di Kefalos.

Questa spiaggia ha sabbia bianchissima e fine, acqua cristallina e bassi fondali. Sono presenti tutti i servizi e caratteristiche taverne dove gustare il sapore della cucina greca.

I Caraibi delle Cicladi ad Antipaxos

Nella piccola isola di Antipaxos si trova una spiaggia di una bellezza spettacolare, la spiaggia di Voutomi Beach. Per il candore della sabbia e l’azzurro del mare ricorda una spiaggia caraibica.

Questa spiaggia è infatti caratterizzata dalla sabbia bianca e soffice e dalle acque cristalline. In questa piccola isola non esistono pressoché strade, non ci sono quasi per nulla macchine e ci sono solo poche case sparse. Molti turisti la visitano per una sola giornata.

Nella scatenata Mykonos un luogo da sogno, Agrari Beach

Nella festaiola isola di Mykonos si trova una delle spiagge più belle delle Cicladi, la spiaggia di Agrari. Si trova nella costa meridionale dell’isola ed è ancora poco frequentata dai turisti e proprio per questo nella parte bassa della spiaggia è spesso ritrovo di naturisti.

La spiaggia di ciottoli chiari è lambita da un mare cristallino ed offre servizi di ombrelloni e lettini, oltre ad un bar e una taverna. E’ raggiungibile via mare e via terra.

Le isole greche sono innumerevoli e girando troverete angoli incontaminati e la vostra spiaggia preferita dove il tempo scorre al vostro ritmo. Nel frattempo però andate a vedere queste isole perché ci sono le spiagge più belle della isole della Grecia.