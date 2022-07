Tutto quello che bisogna sapere sui nuovi voli diretti dall’Italia per Lourdes: le città collegate. Le informazioni utili.

Crescono i voli low cost per la stagione estiva, con l’apertura di nuove rotte e collegamenti, insieme all’aumento delle frequenze dei voli sulle tratte già operative. Questo accade nonostante il problema delle numerose cancellazioni di voli, per mancanza di personale.

Alcuni giorni fa, vi avevamo segnalato l’apertura di una nuova base a Lourdes della compagnia aerea spagnola Volotea. Con la nuova base è prevista anche l’apertura di nuovi collegamenti diretti con l’Italia.

I voli diretti dall’Italia a Lourdes di Volotea partono dagli aeroporti di Napoli, Palermo e Venezia. L’inaugurazione è prevista questo weekend, sabato 2 e domenica 3 luglio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Partono i nuovi voli diretti dall’Italia per Lourdes: le città collegate

Con l’apertura della nuova base aerea di Volotea all’aeroporto di Tarbes–Lourdes–Pyrénées, arrivano anche i nuovi voli diretti tra l’Italia e Lourdes.

L’inaugurazione delle partenze è oggi, sabato 2 luglio, con i primi voli in decollo dagli aeroporti di Napoli e Palermo. Poi, domenica 3 luglio toccherà al volo da Venezia.

Sono tre nuove rotte importanti per un mercato in crescita come quello dei viaggi religiosi.

Tutti i voli in partenza dalle tre città italiane avranno due frequenze a settimana. Da Napoli il mercoledì e il sabato; da Palermo il martedì e il sabato e da Venezia Marco Polo il giovedì e la domenica.

I nuovi voli vanno ad arricchire la programmazione di Volotea per l’estate 2022 in Italia, con l’opportunità anche di trovare biglietti a soli 9 euro (a tratta), grazie alle promozioni periodiche della low cost spagnola.

Per questa estate, Volotea ha riattivato da Napoli i collegamenti diretti con le isole greche di Lefkada e Rodi. Da martedì 5 luglio riparte il volo per Preveza/Lefkada, con due frequenze a settimana, il martedì e giovedì, mentre i voli per Rodi riprendono il 7 luglio, tutti i giovedì. Invece da Palermo ripartono sempre sabato 2 luglio i voli diretti per Zante, una volta alla settimana. Come riporta Travel Quotidiano.

Infine, ricordiamo anche che Volotea ha cambiato la sua politica sul bagaglio a mano, introducendo da questa estate nuove regole che non consentono più di portare gratuitamente il trolley in cabina. Così come avviene da tempo per le altre compagnie aree low cost.