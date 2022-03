By

Cosa bisogna sapere sui voli estivi per la Sardegna: ecco i collegamenti di Volotea. Tutte le informazioni utili.

La compagnia aerea low cost Volotea ha comunicato i suoi programmi per la prossima stagione estiva sui collegamenti tra la Sardegna e la terraferma in Italia.

La low cost spagnola si era aggiudicata lo scorso ottobre il bando per i voli continuità con la Sardegna, per la stagione autunno-inverno, surclassando la neonata Ita, la compagnia aerea che ha preso il posto di Alitalia.

Il bando copre il periodo dal 15 ottobre al 14 maggio, durante il quale Volotea si è impegnata a collegare gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, con biglietti a prezzi calmierati.

Tra meno di due mesi scadrà la stagione autunnale e invernale della continuità territoriale. Per la prossima estate, Volotea ha annunciato di voler partecipare al bando della regione Sardegna ma a una condizione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli estivi per la Sardegna: ecco i collegamenti di Volotea

La compagnia aerea spagnola Volotea ha fatto sapere che continuerà a collegare la Sardegna alla penisola italiana anche per la prossima estate. Dunque parteciperà al nuovo bando della Regione per i voli di continuità territoriale in estate, ma solo con il volo tra Cagliari e Roma Fiumicino.

Niente voli per Milano, dunque, e nemmeno dagli altri aeroporti dell’isola. Il motivo di questa scelta, come ha spiegato la compagnia, anzi i motivi sono l’aumento del costo del carburante e la situazione di incertezza dovuta alla guerra in Ucraina. Problemi piuttosto seri che rischiano di penalizzare un settore, quello del trasporto aereo, già duramente messo alla prova dalla pandemia di Covid-19.

Non si tratta ancora di una decisione definitiva. La compagnia aerea sta ancora valutando la situazione, gli scenari internazionali e i dati sulle rotte della continuità territoriale. Potrebbe attivare anche le rotte dagli altri aeroporti sardi, anche se ancora deve decidere le destinazioni sulla terraferma, se Milano Linate o Roma Fiumicino. Al volo Cagliari-Roma, dunque, potrebbe aggiungersene un altro, ad esempio da Olbia.

Al momento, Volotea sta portando avanti un confronto costante con la Regione Sardegna, soprattutto nella valutazione degli aumenti del costo del carburante. Una decisione finale, tuttavia, dovrà essere presa a breve termine, per la scadenza del nuovo bando. La continuità territoriale estiva sarà per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre.

In ogni caso, va sottolineato, continuano ad essere operativi i collegamenti di Volotea da e per la Sardegna fuori dalla continuità territoriale. La compagnia aerea spagnola ha aperto la sua base di Cagliari nel 2019 e poi quella estiva di Olbia del 2021.

Dal prossimo 10 maggio partirà il collegamento tra Olbia e Deauville, in Francia, che fa parte delle nuove rotte estive tra Italia e Normandia, annunciate lo scorso gennaio.