Le ultime notizie sul bagaglio a mano a bordo dei voli low cost: anche con Volotea il trolley diventa a pagamento. Tutte le ultime informazioni.

Alla fine anche Volotea ha ceduto: il trolley o bagaglio a mano “grande” diventa a pagamento anche sui voli della low cost spagnola.

Volotea era rimasta l’ultima tra le principali compagnie aeree low cost a non far pagare l’imbraco del trolley, il bagaglio a mano grande, a bordo dei suoi voli.

Ora, anche sugli aerei della low cost spagnola si potrà portare gratuitamente in cabina solo una piccola borsa. Come già avviene da tempo per le altre compagnie aree low cost. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bagaglio a mano, anche con Volotea il trolley diventa a pagamento

Nel 2018, era stata Ryanair ad introdurre l’obbligo di pagamento per il bagaglio a mano “grande”, ovvero quello simile a una valigia ma di dimensioni ridotte e sufficienti ad essere inserito nella cappelliera della cabina. Solitamente un trolley. L’utilizzo di questo tipo di bagaglio ha permesso per anni ai viaggiatori di evitare di imbarcare una valigia nella stiva degli aerei, pagando un supplemento. Una soluzione economica di cui tanti hanno approfittato per anni.

Il largo utilizzo dei trolley di dimensioni ridotte come valigia da portare in cabina, tuttavia, ha rallentato le operazioni di imbarco. Anche perché spesso non era possibile trovare posto nella cappelliera per i trolley di tutti i passeggeri. Così, Ryanair ha iniziato a imbarcarli nella stiva, prima gratuitamente e poi a pagamento. Solo una borsa di piccola è stata ammessa gratuitamente in cabina, da riporre preferibilmente sotto il sedile di fronte. Non una valigia ma una borsa o zaino per gli effetti personali.

La nuova politica di Ryanair è stata imitata subito da Wizz Air. Nonostante le iniziali sanzioni dell’Antitrust, per scarsa trasparenza sul prezzo finale del volo, la magistratura ha dato ragione alle due compagnie aree.

Il bagaglio a mano trolley a pagamento è diventato la regola normale, seguita anche dalle altre compagnie aree low cost. A febbraio del 2021 EasyJet aveva introdotto il pagamento di un supplemento per il bagaglio a mano di grandi dimensioni, ammettendo gratuitamente in cabina solo una borsa piccola. Poi , a novembre 2021 era stata la volta di Vueling.

Il cambiamento ora arriva anche a bordo degli aerei di Volotea. Nel prezzo del biglietto sarà incluso solo il trasporto di una borsa piccola, da portare in cabina. Mentre per bagagli di dimensioni maggiori, anche a mano, si dovrà pagare un supplemento.

Le nuove regole sui bagagli a mano a bordo degli aerei di Volotea si applicheranno da mercoledì 8 giugno. Come riporta TTG Italia. Dunque praticamente subito. Ai clienti che hanno prenotato un biglietto con la compagnia aerea prima di questa data si applicheranno le regole precedenti.

Per ulteriori informazioni: www.volotea.com