L’ultima novità sui voli low cost: Volotea apre una nuova base a Lourdes, voli anche per l’Italia. Tutte le informazioni utili.

Continua l’espansione delle compagnie low cost in Europa. Le ultime notizie riguardano la spagnola Volotea.

La compagnia aerea ha appena annunciato l’apertura di una nuova base all’aeroporto di Lourdes. Per Volotea si tratta dell’ottava base in Francia e della diciottesima in Europa.

Con l’apertura della nuova base saranno aperte nuove rotte con le altre città europee e anche con l’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Volotea ha introdotto il bagaglio a mano (trolley) a pagamento.

Aumenta la presenza della compagnia aerea low cost spagnola Volotea in Europa. È di questi giorni l’annuncio dell’apertura della nuova base all’aeroporto di Tarbes–Lourdes–Pyrénées. L’aeroporto vicino alla città di Tarbes, che serve anche Lourdes.

Con l’apertura della nuova base, Volotea inaugurerà cinque nuove rotte, di cui tre per l’Italia. I nuovi voli saranno per Parigi Orly (con due frequenze a settimana), Strasburgo, poi Napoli, Palermo e Venezia.

Il volo da Lourdes a Napoli decollerà il 2 luglio e avrà due frequenze settimanali, con partenze il mercoledì e il sabato. Con il nuovo collegamento, i voli della low cost spagnola dall’aeroporto di Capodichino salgono a 21. Come riporta Travel Quotidiano.

Anche il volo con Palermo partirà il 2 luglio e avrà due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Recentemente, Volotea ha inaugurato il volo da Palermo a Lille. Mentre il 10 giugno partirà il nuovo collegamento diretto con Atene. Nello scalo siciliano salgono a 14 le destinazioni di Volotea.

Infine, il nuovo volo diretto da Lourdes a Venezia sarà attivo dal 3 luglio. Avrà sempre due frequenze a settimana, il giovedì e la domenica. Dall’aeroporto Marco Polo è stato inaugurato di recente il volo diretto per Kalamata, con una frequenza a settimana. Nel complesso, l’offerta di Volotea da Venezia per l’estate 2022 sale a 33 voli, di cui 24 verso l’estero e 9 in Italia.