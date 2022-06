Le ultime novità sui collegamenti aerei a lungo raggio: tornano i voli diretti tra Roma Fiumicino e Seoul di Asiana Airlines. Tutte le informazioni utili.

Nuove buone notizie sulla ripresa dei voli a lungo raggio intercontinentali, dopo interruzioni e sospensioni a causa della pandemia. Tornano i collegamenti diretti di Asiana Airlines tra gli aeroporti di Roma Fiumicino e Seoul, in Corea del Sud.

Chi vuole viaggiare verso l’Asia vede crescere ulteriormente i collegamenti aerei intercontinentali, in decisa ripresa dopo due anni di pandemia.

L’ultima notizia riguarda i voli di Asiana Airlines, compagnia aerea sudcoreana, che è tornata a collegare Roma con Seoul, capitale della Corea del Sud. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sempre sul lungo raggio, vi ricordiamo anche il ripristino del volo diretto da Lamezia Terme a Toronto, gestito da Air Transat. L’unico volo a collegare direttamente la Calabria al Canada.

Tornano i voli diretti tra Roma Fiumicino e Seoul di Asiana Airlines

I voli diretti tra l’Italia e la Corea del Sud sono ripresi lo scorso 18 giugno, grazie al ripristino del collegamento diretto tra gli aeroporti Roma Fiumicino e Seoul Incheon. Il volo è operato dalla compagnia aerea sudcoreana Asiana Airlines.

Un ritorno atteso per ben due anni, a causa dello stop per la pandemia di Covid-19, e celebrato con una cerimonia che si riserva alle grandi occasioni all’aeroporto Leonardo da Vinci. Erano presenti l’ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, la direttrice dell’Istituto culturale coreano Chun Ye Jin, il Presidente della Fita (Federazione Italiana di Taekwondo) Angelo Cito, il presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, il general manager Italy di Asiana Airlines Kim Hyeoktae e l’head of aviation business development di Aeroporti di Roma Federico Scriboni. Come riporta Travel Quotidiano.

Il volo diretto di Asiana Airlines tra Roma Fiumicino e Seoul Incheon decollerà due volte a settimana, con partenza ogni martedì e sabato. Inoltre, dall’aeroporto di Seoul i passeggeri potranno partire con voli di connessione verso altre mete, come Giappone, Cina e alcune destinazioni nel Pacifico.

Si tratta, dunque, del ripristinino di un collegamento importante.